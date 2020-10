Neustadt

Eine Schlägerei an der Berufsbildenden Schule hat am Montagmorgen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach Angaben der Polizei in Neustadt waren auf dem Schulgelände in Neustadt die Mitglieder zweier Familien aufeinander losgegangen.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten ist der Anlass eine vermeintliche Belästigung einer Schülerin gewesen. Mehrere mit dem Mädchen verwandte BBS-Schüler hatten daraufhin eine Schlägerei angefangen – die an der Schule offenbar zu einem größeren Auflauf geführt hatte. Weil die Polizei das Ausmaß des Geschehens erst vor Ort einschätzen konnte, war Verstärkung aus Garbsen und von der Autobahnpolizei angerückt. „Eine Massenschlägerei wurde befürchtet. Es handelte sich allerdings eher um eine kleine Familienfehde“, erklärt Kriminalhauptkommissar Werner Enders den Einsatz.

Auch wenn sich das tatsächliche Szenario als deutlich überschaubarer erwies, verhängte die Polizei zwei Anzeigen wegen schwerer Körperverletzung. Zwei Jugendliche wurden bei der Schlägerei leicht verletzt. Sie begaben sich eigenständig ins Krankenhaus. „Der Kampf wurde rein mit Fäusten ausgetragen, Waffen waren nicht im Spiel“ , sagt Enders.

Von Mario Moers