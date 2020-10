Schneeren

Schneerens Erntefest lockt gewöhnlich Besucher in Scharen an. Schon Wochen vorher werden in den Scheunen des Ortes Wagen dekoriert und Verkleidungen geschneidert, um mit einem originellen Fahrzeug am großen Erntefestumzug teilzunehmen. Der Termin für 2020 stand schon lange fest, der 10. und 11. Oktober sollte es werden. Doch die große Party musste ausfallen – Corona.

Piepenschneiders bieten ein bisschen Erntefestcharme

Anna und Timo Piepenschneider, Schausteller aus Schneeren, und ihre Angehörigen wollen die Erntefesttradition trotz der widrigen Umstände hochhalten und haben deshalb am Wochenende auf dem Schneerener Hof Grooten Wiebking im Tenor 16 ihre Imbisswagen aufgestellt. Naschkatzen werden von Timo und Tim Piepenschneider mit heißen Crêpes verwöhnt. Wer es herzhaft mag, bekommt bei ihren Eltern Susanne und Klaus Piepenschneider ein Fischbrötchen über den Tresen gereicht.

Anzeige

Natürlich hat die Familie an entsprechende Corona-Schutzmaßnahmen gedacht: Absperrung, Desinfektionsmittel und Maskenpflicht gehören dazu. Auch die Tradition des Erntedanks kommt nicht zu kurz: Unter dem Vorschauer des Gehöftes schwebt eine Erntekrone über den Köpfen der Besucher.

Abstand halten ist kein Problem

Im Scheunentor selbst steht Hausherrin Sabine Wiebking und bietet Ingwer-Zitronensirup als Hausmittel gegen Erkältung ebenso wie feinen Himbeeressig und Fruchtaufstriche aus Feigen und Quitten an. Sie hatte schon fleißig für ihren Stand beim Schneerener Kunsthandwerkermarkt produziert. Der sollte im November stattfinden, wurde aber für dieses Jahr ebenfalls abgesagt, weil sich die Abstände im kleinen Dorfgemeinschaftshaus nicht einhalten lassen.

Das sieht auf dem Hof Grooten Wiebking ganz anders aus – zumal die Besucher eher nach und nach anstatt auf einmal kommen. Nachbar Heiko Homeyer schaut vorbei und holt für sich und seine Eltern Fischbrötchen. Ausflügler machen ebenfalls halt und wählen den aktuellen Renner, nämlich Crêpes mit Nutella und Banane.

Zur Galerie Grooten Wiebking heißt der Schneerener Hof, auf dem die Schaustellerfamilie Piepenschneider mit zwei Wagen am 11. Oktober zum Mini-Erntefest einlädt.

Klaus Piepenschneider versucht, das Beste aus der aktuellen Situation zu machen, aber die Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung zehrt an seinen Nerven. Am 20. Oktober will die Landesregierung zum Adventsgeschäft Stellung nehmen. Mangels Schützen- und Erntefestterminen bietet die Familie ihre Dienste derzeit schon bei Hochzeiten und Geburtstagen an und stellt sich auf Adventsfeiern für Firmen ein. „Erst wandern und dann Fischbrötchen unter freiem Himmel essen, das dürfte im Dezember hoffentlich erlaubt sein“, sagt Susanne Piepenschneider. Sie hofft zumindest auf ein klitzekleines Vorweihnachtsgeschäft.

Toll sei die Unterstützung im 80-Seelen-Dorf Wesertal gewesen, wo ihr Mann schon seit 60 Jahren mindestens einmal jährlich hinfährt. „Schon meine Großeltern kamen mit ihrem Fahrgeschäft dorthin“, berichtet Tim Piepenschneider. „Wir kamen morgens an, haben aufgebaut, und die Leute holten sich ihr Mittagessen und ihr Abendbrot bei uns. Am Ende war es für uns mal ein guter Tag“, sagt Klaus Piepenschneider – und muss mal einen Moment lang nicht an seine beiden Autoscooter denken, die in einer Halle ungenutzt herumstehen. Dass Kinder gerade nicht aufs Kinderkarussell dürfen, findet er ebenso bedauerlich.

Erntefest geht in die Familiengeschichte ein

Aber jetzt ist Erntefesttermin in Schneeren und am Sonntag, 11. Oktober, hoffen Piepenschneiders zwischen 13 bis 19 Uhr auf weiteres Publikum im Tenor 16. In der Familiengeschichte hat dieser Termin übrigens einen besonderen Stellenwert, weil die gebürtige Schneerenerin Anna Piepenschneider ihren heutigen Ehemann Timo im Jahr 1995 beim örtlichen Erntefest „aufsammelte“, wie sie augenzwinkernd berichtet.

Mit welcher Crêpes-Variation Timo seine Flamme bezirzte, wird aber nur vor Ort verraten. „Sie hat auf jeden Fall Geschmack“, findet Timo Piepenschneider und wendet sich den nächsten Kunden zu: Die kommen aus Mardorf angeradelt und gönnen sich nach heißem Backfisch mit Remoulade noch Crêpes mit Kinderschokolade.

Von Patricia Chadde