Der Festreigen beginnt bereits am Freitag, 3. September, 14 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Liebfrauenkirche. Es predigt Landesbischof Ralf Meister. Auf dem Mittelaltermarkt um das Schloss Landestrost am Wochenende, sind das Nicolaistift und viele seiner ehrenamtlichen Helfer aber auch mit einem Armenhaus präsent, um an den Gründungszweck zu erinnern: Armen Menschen mit Pflege und Fürsorge zu helfen. In dem „Armenhaus“ am Schloss können Gäste sich mit duftenden Wickeln und wohltuender Pflege verwöhnen lassen. Am Sonntag findet dort ein Diakonie-Gottesdienst statt, der um 9.45 Uhr beginnt. Es predigt Superintendent Michael Hagen, Anmeldungen per E-Mail unter liebfrauen-neustadt.gottesdienst-besuchen.de.

Festschrift erhältlich

Eine 68-seitige Festschrift zum 600-jährigen Bestehen ist ab Montag, 6. September, kostenlos erhältlich in der Wunstorfer Filiale der Volksbank in der Langen Straße 16, in der Neustädter Buchhandlung Frerk, Windmühlenstraße 28, oder kann per E-Mail angefordert werden bei gunnar.schulz-achelis@da-lm.de.

Ausstellung geplant

Den Bezug zur Gegenwart stellt die Diakonie mit der Wanderausstellung „Glücksmomente in der Pflege“ her. Auszubildende und Bewohner der Seniorenheime, die zur Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser gehören, haben paarweise Modell gestanden. Auf 16 Rollups wird in Bild und Wort von deren Glücksmomenten erzählt. Die Ausstellung soll im Herbst auf Wanderschaft durch die Einrichtungen der Diakonie gehen und im Anschluss Schulen zur Verfügung gestellt werden.