Bordenau

Bordenaus Kirchengemeinde ist ihrem Ziel der Sanierung ihrer Orgel ein Stückchen näher gekommen. Die Patenschaft für zwei der großen Prinzipalpfeifen hat das Scharnhorst-Komitee übernommen.

Immer dann, wenn sich der Geburtstag Gerhard Johann David von Scharnhorsts jährt, kommt Bordenaus Scharnhorst-Komitee zur Hauptversammlung zusammen. Aus Neustadt und Wunstorf, aus Hannover, Salzgitter, dem Emsland und Ostfriesland gesellen sich dann Vereinsmitgliedern zu jenen, die am Geburtsort des Heeres-Reformers wohnen geblieben sind. Ihre Tagesordnung hatte der Vorsitzende Klaus Jürgen Kortum dieses Mal um einen Gastvortrag erweitert: Er lud Hanns Stahmer ein, der seit Jahren treibende Kraft im Bemühen der Kirchengemeinde Bordenau ist, wenn es um die kostenintensive Sanierung der historischen Orgel geht.

Stahmer kam, begeisterte mit seinem Vortrag und für die Orgel – und ging mit der Versicherung des Komitees, zwei Orgelpatenschaften zu übernehmen, weil Scharnhorst schließlich 1755 in jener Kirche getauft, 1784 vermählt worden sei. Aus den 936 Pfeifen, für die Stahmer Paten sucht, wählten sie mit den Prinzipalpfeifen zwei der größten – und teuersten – Sorte aus.

Interessenten an Pfeifenpatenschaften können sich mit dem Bordenauer Gemeindebüro per E-Mail an kg.bordenau-poggenhagen@evlka.de in Verbindung setzen. Patenschaften für die zierlichsten Pfeifen kosten 50 Euro, für die größten unter ihnen 1.000 Euro.

Von Beate Ney-Janßen