Bordenau

Die Sanierung der Scharnhorst-Grundschule in Bordenau steht am Dienstag, 23. Juni, auf der Tagesordnung des Ortsrates Bordenau. Die Sanierung ist bereits seit vielen Jahren erforderlich, nun stellt die Stadt ihr Konzept vor. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Am Dorfteich 15 in Bordenau. Weitere Themen sind unter anderem der Bebauungsplan des Dorfzentrums sowie eine angedachte Erweiterung des Bebauungsplans Questhorst. Die Grünen beantragen, Straßenbereiche dort rot zu markieren, wo Fußgänger und Radfahrer den Verkehr kreuzen. Zu weiteren Themen können Bürger sich in der Einwohnerfragestunde melden.

Anzeige

Von Mario Moers