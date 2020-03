Saisonbeginn am Nordufer: Kitesurfer halten den Abstand

Mardorf

Seit Wochen warten viele Surfer darauf, auf ihrem geliebten Steinhuder Meer wieder die Bahnen ziehen zu können. Seit Freitag ist das Befahren des Meeres wieder erlaubt – bis zum 19. März gilt jeweils das Winterbefahrensverbot. Dass am Sonntag trotz strahlenden Sonnenscheins und frischen, auflandigen Windes kein allzu großes Gedränge am Strand herrscht, liegt wohl nicht nur an den ziemlich kühlen Temperaturen. Die Sportler tragen schließlich Schutzkleidung.

Starthilfe mit einer Leinenlänge Abstand

„Viele sind schon unsicher, es heißt ja, man soll zu Hause bleiben“, sagt einer der Surfer, der eine Pause am Strand macht. Wer doch gekommen ist, hält sich zumindest an das Gebot, Abstand zu halten. „Plaudern in großen Gruppen, das geht jetzt natürlich nicht“, sagt der Surfer. „Aber wenn man sich hilft, zum Beispiel beim Start, hält man ja ohnehin eine Leinenlänge Abstand.“ Beliebte Reviere an den Küsten sind wegen aktueller Verordnungen für Touristen nicht zugänglich.

An Gerüchten, die Polizei würde am Surfstrand in Mardorf Sportler vertreiben, ist nach Auskunft aus dem Neustädter Kommissariat nichts dran. Sport treiben und Spazierengehen ist ja auch noch erlaubt, nur eben nicht in Gruppen.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze