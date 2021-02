Neustadt

Neustadts SPD-Ortsverein hat am Sonnabend eine Jahresversammlung organisiert, wie es sie noch nicht gab. Die Sozialdemokraten handelten die 16 Tagesordnungspunkte auf dem Balneon-Parkplatz an der Leinstraße ab. Neben der Wahl von Delegierten stellten sich die Bewerberinnen und Bewerber für die Bundestagskandidatur, Rebecca Schamber, Tatjana Becker und Julian Kienast, persönlich vor.

Bei der Wahl von Treffpunkt und Verhaltensregeln unterwarfen sich die Organisatoren um die Ortsvereinschefin Wiebke Osigus dem Gesetz der Pandemie. Die Vorgaben von Gesundheits- und Ordnungsamt wurden penibel beachtet, was zwischendurch auch von der Polizei überprüft wurde. Alle Teilnehmenden schützten sich mit FFP2-Maske, Handschuhen und Warnweste. Mit warmen Decken und Heißgetränken stellten sie sich auf die folgenden zwei Stunden im Fahrzeug ein.

Andrea Czernitzki vom Organisationsteam ist mit roter Stimmkarte und Ablaufplan zwischen den Fahrzeugen unterwegs. Quelle: Patricia Chadde

Jede Stimme zählt

Für die 43 Teilnehmer, darunter 39 Stimmberechtigte, ebnete diese Veranstaltungsform ein Höchstmaß an Abstimmungsmöglichkeiten. „Jede Stimme wichtig zu nehmen ist Teil unseres Selbstverständnisses“, sagte Osigus. In fünf Wahlvorgängen zeigten die Politiker, dass das klappen kann. Wer das Wort ergreifen wollte, bekam ein Mikrofon mittels Teleskopstange ans Seitenfenster gereicht, wer sich spontan auf die Wahlliste setzen lassen wollte, bekam ebenfalls Gelegenheit. Ein Minibüro mit Laptop inklusive Drucker auf der Lkw-Bühne machte es möglich. „So können wir sichergehen, dass die Stimmberechtigten selbst abstimmen. Bei der Videokonferenz gäbe es Unwägbarkeiten“, sagte Osigus.

Die Läufer der SPD machen Strecke

Fünf unterschiedliche, jeweils aktualisierte Wahllisten trugen Andrea Czernitzki, Elvira Goldmann, Matthias Rabe und Sigrid Wendorff zu den Autos der Stimmberechtigten – es galt, Delegierte für verschiedene Versammlungen zu den bevorstehenden Wahlen zu beauftragen. Die Mitglieder machten in Ruhe ihr Kreuz auf dem Stimmzettel, bevor die Helfer mit der vorbereiteten Wahlurne vorbeikamen und die Zettel einsammelten. Diese hatte Harald Baumann, in Anlehnung an einen Klingelbeutel, aus Kunststoffkiste und Holzstiel konstruiert.

Während Wahllisten gedruckt wurden, stellten sich mit Rebecca Schamber aus Neustadt-Borstel, Tatjana Becker aus Langenhagen-Kaltenweide und Julian Kienast aus Burgwedel drei Bewerber für die Bundestagskandidatur vor. Sie wollen die Nachfolge der SPD-Bundestagsabgeordneten Caren Marks im Wahlkreis 43 (Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt, Wunstorf und Wedemark) antreten.

Vor der Abstimmung über die Bundestagskandidatur nutzten die Stimmberechtigten ihre Möglichkeit, ganz basisdemokratisch über die Auswahl der Delegierten für die Wahl zum Regionspräsidenten, für die Unterbezirksvertreter-Versammlung, für die Wahlbereichskonferenzen, die Regionswahlgebietskonferenz und den Unterbezirksparteitag abzustimmen. Der letzte Beschluss der Versammelten lautete, die Ergebnisse der Stimmenauszählung nicht auf dem Parkplatz abzuwarten. Diese Information soll dann doch per E-Mail kommen.

Von Patricia Chadde