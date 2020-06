SPD-Landtagsabgeordnete Osigus beantwortet Fragen zu Corona

Neustadt

Schlangen bildeten sich nicht, aber der Redebedarf war groß: Am Sonnabend standen die SPD-Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus und ihr Team – Sabine Langer, Lars Schwieger und Matthias Rabe – von 10.30 Uhr an Rede und Antwort zum Thema Corona, und die Neustädter machten im Entenfang reichlich Gebrauch vom Dialogangebot.

„Wir sind schon ganz gut durch die Krise gekommen, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht“, findet Torsten Fischer. Aber das die 300 Euro für Kinder aus dem Konjunkturpaket versteuert werden sollen, stört ihn sehr. „Das ist eine Entscheidung auf Bundesebene. Ich bin im niedersächsischen Landtag“, antwortet Osigus.

Anzeige

Bürger lassen Dampf ab

Damit alle die aktuellen Veränderungen nachvollziehen können, hat sie ein Schaubild dabei. Das verdeutlicht die zahlreichen Schritte, macht aber auch die Komplexität der Corona-Maßnahmen deutlich. Mancher Gesprächspartner redet frei heraus. Andere wollen ungenannt und unerkannt bleiben und wünschen sich ein Vier-Augen-Gespräch im SPD-Büro. Mitgebrachte Aktenordner zeigen, dass sich das Team auf die Fragestellung sorgfältig vorbereitet hat.

Weitere NP+ Artikel

„Das ist schon stressig“, sagt Langer, als ihr eine Neustädterin schildert, wie sie morgens erst in sehr volle S-Bahnen steigen muss und dann als Einzelhandelskauffrau in Hannover Kontakt mit mehr als 200 Kunden hat. Mancher Gesprächspartner will einfach mal Dampf ablassen, andere kommen mit guten Ideen. Der Gesprächsbedarf muss als Wertschätzung ausreichen. Dank für das Gesprächsangebot der vier äußert keiner der Gesprächspartner. Das scheint als selbstverständlicher Service von Politikern zu gelten.

Keine Minute Pause für Osigus

Am Montag, 8. Juni wird die vierte Stufe der Corona-Lockerungen starten. Am Sonnabend genießen wieder zahlreiche Gäste ihre Getränke auf der nahen Bistro-Terrasse an der Marktstraße. Ein bisschen wissen die Neustädter den Luxus also doch zu schätzen: dass sie draußen speisen und trinken dürfen – und dass ihnen Wiebke Osigus zuhört. Die hat nämlich bis 13 Uhr keine Minute Pause.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde