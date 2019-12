Neustadts SPD-Ältester Hans-Günther Jabusch zieht sich aus dem Rat zurück

Neustadt

Er hat insgesamt 63 Jahre für die Stadt gearbeitet. Zusätzlich zu 45 Jahren im Dienst der Verwaltung engagierte sich Hans-Günther Jabusch noch im Ortsrat (2001 bis 2016) und im Rat der Stadt (seit 2006). Nun hat der Kernstädter entschieden, sich aus dem Gremium zurückzuziehen: Wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag reichte er die Verzichtserklärung auf sein Mandat ein.

Zuverlässiger und besonnener Politiker

Finanz- und Bauthemen interessierten den ehemaligen Stadtkämmerer besonders. Der Wechsel von der Verwaltung in den Rat sei ihm nicht schwer gefallen, sagt Jabusch: „Eigentlich ist es ja das gleiche, ich habe vorher und nachher an den Sitzungen teilgenommen.“ Nur auf der anderen Seite. Jabusch ist als zuverlässiger und besonnender Politiker bekannt. Er habe immer versucht, die Fraktion zu unterstützen und zu beraten und seine Erfahrungen einzubringen, sagt er.

Seine Lebenserfahrung und sein Fachwissen seien für die Fraktion immer wertvoll gewesen, sagt Fraktionssprecher Harald Baumann, der dem Rat ebenso lange angehört wie Jabusch. Der SPD-Älteste habe immer Sachargumenten den Vorzug gegeben und so Ruhe auch in hitzige Diskussionen bringen können.

Neue Mehrheit besetzt auch Jabuschs Posten neu

Dementsprechend schlug ihn die SPD auch als stellvertretenden Ratsvorsitzenden vor, als der Rat sich 2016 neu formierte – er wurde einstimmig gewählt. Dass mit dem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im November auch sein Amt neu besetzt wurde, nimmt Jabusch nicht übel. „Da war ja nur noch wenig Überschneidung – mein Entschluss stand ja schon fest.“ In der SPD will er bleiben, sich aber künftig mehr um haus und Familie kümmern als um das öffentliche Leben. Nachrückerin in der SPD-Fraktion im Rat wird die Poggenhagenerin Gisela Brückner.

