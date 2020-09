Neustadt

Der Kultursommer 2020 der Region Hannover im Amtsgarten von Neustadts Schloss Landestrost ist vorbei. Mehr Musik gibt es dort aber dennoch: Der Jazzclub Hannover lässt am Sonnabend, 19. September, um 19 Uhr die B.B. & The Blues Shacks mit Sängerin Bonita Niessen auf die Bühne treten.

Rhythm & Blues ist das Thema des spätsommerlichen Konzerts. Darauf sind B.B. & The Blues Shacks bereits seit 31 Jahren spezialisiert. Die Hildesheimer Band ist in dieser Zeit oft Gast des hannoverschen Jazzclubs gewesen und das an ganz unterschiedlichen Orten. Auf der Open-Air-Bühne am Schloss Landestrost wird es für sie eine Premiere sein, und die bestreiten sie in größerer Besetzung.

Sängerin Bonita Niessen verstärkt die Blues Shacks

Pop- und Soulsängerin Bonita Niessen hat bereits vor Jahren ein erstes Album gemeinsam mit den Blues Shacks aufgenommen und singt nun auch live mit. Neben Rhythm & Blues gilt ihre Leidenschaft dem Musical. In zwei kirchlichen Produktionen – „Die zehn Gebote“ und „Luther“ – sang sie bereits mit. Im Amtsgarten geht es aber um traditionellen Blues. Und den wird Bonita Niessen gemeinsam mit der Band mit Genuss und Leidenschaft zelebrieren.

Tickets kosten 25 Euro und können online gebucht werden über www.haz.de/tickets, www.eventim.de oder telefonisch unter (0511) 12123333.

Von Beate Ney-Janßen