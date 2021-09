Neustadt

Glaubt man den Erzählungen, dann beginnt die neuere Geschichte der Krankenpflege in Neustadt bereits vor mehr als 700 Jahren mit der prosaischen Tat eines heimgekehrten Kreuzfahrers: 1316 spendete der Neustädter Hermann von Oldendorpe zugunsten eines Krankenhauses Land an das Kloster Mariensee. Er tat dies, wie damals bei wohlhabenden Menschen durchaus üblich, zu seinem Seelenheil und um mit Kapital und letztem Willen eine den eigenen Tod überdauernde Institution zu schaffen. Ob von Oldendorpe auch an einem Platz für Aussätzige gelegen war, weil er sich selbst im heiligen Land mit Lepra angesteckt hatte, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen.

Erste Erwähnung 1421

Bis zur ersten urkundlichen Erwähnung der „kranken Leute zu St. Nicolai“ ( „die armen Krancken Lüde to Sankte Nicolai“) und ihrer Unterkunft vor den Stadtmauern dauert es noch einmal mehr als 100 Jahre. So markiert offiziell das Jahr 1421 den Beginn des Nicolaistifts in Neustadt und damit den „kirchlichen Ursprung für die Pflege von kranken und hilfebedürftigen alten Menschen in der Region“, wie es in der Festschrift heißt. 600 Jahre liegt das nun zurück.

Der Plan von 1757 zeigt die Lage von St. Nicolai vor den Toren der Stadt, ein rotes Rechteck markiert am rechten Rand „Das Armenhaus“. Die Karte ist dem Format geschuldet um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, die Leine verläuft eigentlich in nördliche Richtung. Quelle: NLA HA Dep. 23 Nr. 15.

Namensgeber ist Schutzpatron der Reisenden

Der Namengeber Nicolai gilt als der Schutzpatron der Reisenden und Pilger. Diese waren auch die ersten, denen die Stiftung half. Deren ursprünglicher Standort vor den Stadttoren ist längst von der Kernstadt umschlossen. Das markante dreieckige Grundstück liegt heute zwischen Leinstraße und Großer Weg. Einst lag es an der nördlichen Ausfallstraße auf dem dem Weg zum Kloster Mariensee. Dieser Ort hatte bereits im Mittelalter einen frommen Ruf: In alten Erzählungen sollen sich Hinweise finden, nach denen dort früher eine Kapelle gestanden habe, heißt es in der Festschrift.

Das Seniorenheim St. Nicolaistift heute. Quelle: Mario Moers

Ein kurioser historischer Fakt: Weil es Anfang des 18. Jahrhunderts nur zwei Stadttore gab, mussten die Seelsorger der Liebfrauenkirche Neustadt quasi zur Hälfe umrunden, bevor sie auf dem richtigen Weg zum einsam liegenden Stift war. Weitere Öffnungen in den Wehranlagen der Stadt gab es erst gut 50 Jahre später. Ein Umstand der gewiss für Freude sorgte.

Die Geschichte des Nicolaistift in Jahreszahlen 1316: Hermann von Oldendorpe überschreibt der Kommune Grundstücke im Norden der Stadt zugunsten einer Krankenstation im Kloster Mariensee. Es ist nicht mehr nachweisbar ist, ob diese Grundstücke später Standort des Nicolaistiftes wurden. 1421: Ersterwähnung als Krankenstätte der „armen krancken Lüde to Sankte Nicolai“, eventuelle Gründung als sogenanntes Aussatzhospital nördlich der Stadt. Entsprechende Urkunden sind nicht mehr auffindbar. 1626: Feldherr Tilly belagert Neustadt im 30-jährigen Krieg. Ab 1662: Wiederaufbau des durch die Belagerung zerstörten Armenhauses St. Nicolai. 1808: Abriss und Neubau des Armenhauses an der Leinstraße. Nach 1945: Nutzung als Heim für Flüchtlinge, Heimatvertriebene und Obdachlose. 1964: Abriss des alten St. Nicolaistift-Gebäudes an der Leinstraße. 1976: Grundsteinlegung für das Altenzentrum St. Nicolaistift an der Straße Silbernkamp. 1977: Einweihung des Altenzentrums St. Nicolaistift. 1984: Erweiterung um 32 Altenwohnungen und Einweihung der Wohnungen, der Kapelle und der Diakoniestation. 2005: Gründung der Begegnungsstätte Silbernkamp 2006: Bau von 17 weiteren altersgerechten Wohnungen 2021: 600 Jahre Stiftung St. Nicolaistift mit Festakt, Festschrift und Ausstellung.

Wiederaufbau als Armenhaus und Obdachlosenasyl

Im weiteren Verlauf der Geschichte wurde der Stift im 30-jährigen Krieg zerstört, wiederaufgebaut wurde er als Armenhaus und Obdachlosenasyl, bis das Gebäude 1964 abgerissen wurde. In den Siebzigerjahren baut man stattdessen das Altenheim am Silbernkamp als neues Domizil der Stiftung. Der Abriss soll bei vielen Neustädtern nicht gut angekommen sein, heißt es in der Festschrift. Das besondere Gebäude mit eigenem Glockenturm haben viele Anwohner damals wohl als ein Stück Stadtgeschichte gesehen.

1977 eingeweiht: Der Neubau des St. Nicolaistift zwischen Silbernkamp und Lindenstraße. Quelle: Foto Köster (Archiv)

Am neuen Standort gibt es St. Nicolai nun bereits mehr als 40 Jahre. Die Einrichtung hat sich in seiner Geschichte immer weiter gewandelt und modernisiert und ist schließlich zu dem diakonischen Unternehmen geworden, das an diesem Wochenende seine gut 600-jährige Geschichte feiert.

Von Mirko Bartels