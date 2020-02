Neustadt

An der Spitze des Theater- und Konzertkreises ( TKK) steht ein Wechsel bevor: Der Vorsitzende Magnus Ronge hat angekündigt, zur Wahl im November nicht noch einmal anzutreten. Nun sucht der Verein einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Wichtig ist nur, dass ihm oder ihr die Kultur in der Stadt am Herzen liegt. „Nach fast zehn Jahren wäre es gut, einfach mal etwas frischen Wind in dem Amt zu haben“, meint der 52-jährige Ronge. Er habe schon zur Wahl 2018 nicht mehr antreten wollen, auf Bitten der Stadtverwaltung aber doch noch einmal kandidiert. „Nach so langer Zeit im Amt gehen einem einfach die neuen Ideen aus“, sagt Ronge.

Theaterkenntnisse sind keine Voraussetzung

Der TKK holt regelmäßig Theater- und Musikgastspiele in die Stadt. Kenntnisse an und Interesse für Theater und Musik seien „wünschenswert, aber keine Voraussetzung“, heißt es im Inserat des Freiwilligenzentrums. Letztlich gehe es darum, den Verein gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern Christine Nothbaum, Ernst Hahne und Willi Ostermann zu leiten und die Veranstaltungen zu besuchen.

Nähere Auskünfte gibt es im Büro des Freiwilligenzentrums, Am Schützenplatz 2, bei Koordinatorin Angela Bleischwitz, erreichbar unter (05032) 919105 oder per E-Mail info@fwz-neustadt.de. Bürozeiten sind dienstags und donnerstags, 9 bis 13 Uhr.

