Neustadt

Am Donnerstag, 10. Oktober, und Freitag, 11. Oktober, ist die Röntgenstraße in Neustadt aufgrund von Arbeiten an der Wasserleitung für den Verkehr voll gesperrt. Die Buslinien 803, 820 und der Rufbus R82 werden umgeleitet. Die Haltestellen Sauerbruchweg und Röntgenstraße werden nicht bedient. Für die Haltestelle Sauerbruchweg kann ersatzweise die Haltestelle Nicolaistift genutzt werden. Fahrgäste der Buslinie 803 und des Rufbusses R82 werden gebeten, die Haltestelle Krankenhaus zu nutzen. Fahrgäste der Linie 820 und des Rufbusses R82 werden gebeten, die Haltestelle Bunsenstraße zu nutzen..

Von Susann Brosch