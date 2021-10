Rodewald

Das Dach ist undicht, eine Außenwand des Rodewalder Heimatmuseums wölbt sich bedenklich. Der Heimat- und Museumsverein sucht deshalb bereits seit einiger Zeit nach Förderern für die dringend notwendige Sanierung. Sieben Jahre sind seit dem ersten Antrag auf Fördermittel vergangen. Nun eine erste Erfolgsmeldung. 65.000 Euro hat der Verein zusammengetragen, um in einem ersten Schritt die Außenhaut des Museums zu erneuern. Geldgeber sind die Sparkassenstiftung Nienburg, der Energieanbieter Avacon, der Landschaftsverband Weser-Hunte, die Bingo-Umweltstiftung. Der Eigenanteil des Vereins liegt bei knapp 5.000 Euro.

„Wir haben doch kein Geld“

Die Freude im Vorstand ist allerdings verhalten, denn die finanzielle Situation ist insgesamt prekär. „Wir haben doch kein Geld“, sagt Gisela Weier aus dem Vorstand und zählt die Probleme auf, mit denen ihr Verein zu kämpfen hat. Die Einnahmen aus einem Jahr Museumsbetrieb, Spenden nach Führungen, gelegentlicher Kaffee- und Kuchenverkauf – all das reiche nicht einmal, um die laufenden Kosten zu decken.

„Es fing an, als wir vor 20 Jahren eine Heizung einbauen lassen mussten, um unsere Exponate zu schützen“, sagt sie. Mit den Energiekosten ging die Rechnung nicht mehr auf. Seitdem knapst der Verein, hat durchschnittlich ein Defizit von 1.000 Euro jährlich. Regelmäßig bittet man die Gemeinde Rodewald um Unterstützung.

Übernimmt Gemeinde das Gebäude?

„Das ist kein Zustand auf Dauer“, sagt Weier. Sie plädiert dafür, dass die Gemeinde das Gebäude übernimmt. Das Museum sei für diese schließlich ein Aushängeschild, offizielle Gäste führe sie gerne durch die Räume. Dann sei es doch nur konsequent, den Verein von der Bürde des Eigentums zu befreien. Gespräche dazu habe es bereits gegeben, allerdings nur in kleiner Runde hinter verschlossenen Türen. Einen Antrag an den Gemeinderat hat der Verein noch nicht formuliert.

Dessen Gemeindedirektor Torsten Deede ist sich der Problematik sehr wohl bewusst. „Das Museum ist eine tolle Einrichtung, die unterhaltens- und erhaltenswert ist“, sagt er. Im kommenden Jahr wolle der Gemeinderat sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen, um mit dem Verein ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept zu erarbeiten.

Dem Verein wird es zu viel

Für den Vorstand ist das ein Lichtstreif am Horizont. Weier bekräftigt, dass ihnen alles über den Kopf wachse. Zum einen wegen der finanziellen Situation und des Sanierungsstaus und zum anderen weil die Aktiven im Verein sich an den Fingern einer Hand abzählen ließen und kein Nachwuchs in Sicht sei. „Das Küken bei uns ist 67 Jahre alt“, sagt Weier. Enttäuscht fügt sie hinzu, dass sie sich doch viel lieber mit inhaltlichen Fragen auseinandersetzen wollten. Dazu bleibe aber nahezu keine Zeit.

Zunächst ist sie allerdings froh, dass die jahrelange Suche nach Sponsoren für den ersten Teil der Bauarbeiten glücklich ausgegangen ist. Weitere 30.000 Euro will der Verein 2022 einwerben, um im Inneren des Hauses klar Schiff zu machen. Tragende Balken sind dort abgesackt, Ungeziefer ist dabei, Innentüren zu zerstören, und auch die Außentüren des Hauses aus dem 19. Jahrhundert brauchen dringend eine Generalüberholung.

Von Beate Ney-Janßen