Spring- und Dressur-Unterricht bietet der Reit- und Fahrverein Rodewald am Sonnabend, 29. August, und Sonntag, 30. August, als kleinen Ersatz für sein alljährliches Turnier an. Noch sind Plätze frei.

Das Spring- und Dressurturnier, das der Verein zuverlässig jedes Jahr im August ausrichtet, musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Eine Alternative sollte es aber dennoch geben. So entschied der Vorstand, die Zeit zu nutzen und stattdessen unter turnierähnlichen Verhältnissen zu trainieren. Da dieses Angebot sehr gut angenommen wurde, wird nun ein weiterer Wochenendkurs angeboten, den Vielseitigskeitsreiter Andreas Weiser gestaltet.

Anmeldungen werden per E-Mail an vorsitzender@rfv-rodewald.de angenommen. Auch die Teilnahme in nur einer der beiden angebotenen Disziplinen ist möglich.

