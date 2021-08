Laderholz/Rodewald

Es sei eine Schnapsidee gewesen, einen Biergarten einzurichten, lässt die Dorfjugend Rodewald und Umgebung verlauten. Die Schnapsidee hat sie in die Tat umgesetzt und lädt nun für zwei Wochenenden im August an das Ufer der Alpe zu Bier, Cocktails und Barbecue ein.

An den Wochenenden 14./15. August und 21./22. August probiert sich die Dorfjugend das erste Mal mit ihrem Biergarten aus. Sonnabends wird von 12 bis 22 Uhr ausgeschenkt, sonntags von 12 bis 20 Uhr und das alles an einem Fleck Erde, der wie geschaffen für Biergarten-Atmosphäre ist. „Wir sind froh, dass der Mühlenverein Laderholz uns die Möglichkeit bietet“, sagt Dorfjugend-Vorsitzender Mathis Bahr.

Eine Chance, wieder rauszukommen

Zunächst räumt die Dorfjugend auf, putzt und richtet sich ein. Dann wirft sie Zapfhahn und Grill an. „Nach so langer Zeit zwangsweiser Inaktivität wollen wir den Leuten endlich wieder die Möglichkeit geben, rauszukommen. Ein Biergarten im schönen Mühlengarten der Wassermühle Laderholz und dazu direkt am Alpe-Ufer ist doch perfekt dafür“, sagt Bahr. Werde der Biergarten gut angenommen, könnten sie sich eine Wiederholung im kommenden Jahr durchaus vorstellen. Womöglich sogar mit erweiterten Öffnungszeiten.

Von Beate Ney-Janßen