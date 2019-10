Neustadt

Sie will ihrem Publikum erdigen, handgemachten Rock bieten: Die Stadthagener Band Nice Guys präsentiert am Sonnabend, 19. Oktober, ab 20 Uhr eigene Stücke und Coverversionen bekannter Rockmusik im Café Havanna an der Marktstraße 22. Der Eintritt ist frei.

Nice Guys spielen Eigenkompositionen und Cover

Die Songs von Bands wie The Police, Billy Idol, Black Sabbath und Judas Priest werden nicht neu interpretiert, sondern so gespielt, wie sie sein sollen, verspricht Veranstalter Jürgen Stach. „Die Jungs spielen mit Herz, dem nötigen handwerklichen Können und jeder Menge Power“, sagt der Gastronom. An Bühnenerfahrung mangele es den Musikern nicht: Gegründet habe sich die Band bereits 1992.

Von Mirko Bartels