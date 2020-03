Coronavirus: Robby-Messe ist abgesagt

Neustädter Land

Es hatte sich schon angekündigt: Nun hat der Vorstand der Nordkreisinitiative (NKI) beschlossen, die Familienmesse Robby abzusagen. Sie war für das Wochenende am 18. und 19. April geplant. „Auch wenn die Robby erst in fünf Wochen stattfinden würde, so erwarten unsere Aussteller schon heute eine Planungssicherheit“, teilt der Vorstand mit. Die Messe sei „auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschoben“, weil noch nicht klar sei, wann derartige Großveranstaltung wieder stattfinden dürfen.

Weitere Veranstalter nehmen ebenfalls Abstand von ihren Plänen. So hat Mandelslohs Ortsbürgermeister und TV-Vorsitzender Günter Hahn bereits das Osterfeuer abgesagt, ebenso die Feuerwehr Vesbeck. Insgesamt sind die Mitglieder der Feuerwehren gehalten, Menschenansammlungen zu meiden, haben auch die Übungsdienste bis auf Weiteres abgesagt, um so für alle Fälle die Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten.

Von Kathrin Götze