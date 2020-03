Dorfgemeinschaftshaus in Wulfelade feiert Richtfest

Wulfelade

Die Dorfbewohner wollen bald einen Schluck auf den guten Baufortschritt am Dorfgemeinschaftshaus Wulfelade trinken: Bereits am Sonnabend, 14. März, ab 13 Uhr soll auf der Baustelle an der Wulfelader Straße 25 Richtfest gefeiert werden. Nach zweieinhalb Jahren Planungsarbeit beim Dorfgemeinschaftsverein haben die Arbeiten in der zweiten Januarwoche begonnen – und sie kommen gut voran.

Platzprobleme, ungünstige Raumzuschnitte und andere notwendige Modernisierungen haben die Sanierung nötig gemacht. In den vergangenen Jahren seien jeweils 20 neue Mitglieder in den Verein eingetreten, berichtete der Vorsitzende Ulli Schottmann bei der Jahresversammlung. So gab es bei den Versammlungen immer wieder Gedränge.

Variables Raumkonzept ist geplant

Für die Zukunft haben die Planer jetzt eine flexiblere Aufteilung der Räume vorgesehen. „Es sind drei Räume geplant, die einzeln und als Gemeinschaftsraum genutzt werden können“, sagt Schottmann. 75 bis 100 Personen sollen dann im Dorfgemeinschafthaus Platz finden. Ein barrierefreier Umbau, die Sanierung der Sanitäreinrichtungen und eine energetische Modernisierung des Gebäudes stehen ebenfalls auf der Agenda der Bauherren. Eine voll ausgestattete Küche soll den Bau komplettieren.

Haus soll allen Wulfeladern offenstehen

Einen Ausblick gab Bauleiter Udo Hartmann bei der Jahresversammlung des Trägervereins. Er stellte den Bau- und Zeitplan sowie eine Visualisierung des neuen Hauses vor. „Wir freuen uns, eine zeitgemäße Begegnungsstätte mit Wohlfühlambiente zu bekommen, in der wir hoffentlich viele Veranstaltungen durchführen und zahlreiche Gäste begrüßen können“, sagte der Vorsitzende Schottmann.

Gerade die künftige Nutzung liegt dem Verein am Herzen: Das Haus soll allen Wulfeladern offenstehen. Bei der Jahresversammlung wurden bereits Ideen gesammelt: Kochabende für Männer, Nähabende und viele weitere Veranstaltungen könnten das Haus beleben. Der Verein sucht den gesunden Mittelweg: Zwar sei man auf die Einnahmen aus der Vermietung des Gebäudes angewiesen, man wolle aber auch ein gutes Miteinander mit den ansässigen Gastronomen pflegen, sagt Schottmann. Wulfelade hat mit Gliesmann und Bartling nach wie vor zwei funktionierende Gasthäuser, eine Seltenheit im Nordkreis.

Finanziert wird mit Fördergeld

231.000 Euro sind aktuell für das Projekt veranschlagt. Rund 41.000 Euro muss der Verein selbst aufbringen. Für den Rest steht Fördergeld aus dem LEADER-Programm der Europäischen Union und eine Kofinanzierung überdie Stadt Neustadt und die Region Hannover in Aussicht. Dieses Geld fließt aber erst, wenn der ganze Umbau abgeschlossen und geprüft ist. „Vorher müssen wir alles zwischenfinanzieren“, sagt Schottmann. Dabei hilft für dieses Projekt die Raiffeisen-Volksbank Neustadt eG.

