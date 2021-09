Neustadt

Für 2022 ist Großes geplant, um Bordenaus Orgel zu retten. Insgesamt 16 Veranstaltungen sollen helfen, die teure Restaurierung zu stemmen. Hanns Stahmer ist zuversichtlich. Schließlich hat der Sprecher des Förderkreises der Bordenauer Orgel schon mehr als die Hälfte der benötigten 300.000 Euro zusammen. Die Landeskirche Hannovers will 70.000 Euro zuschießen und einige kleinere Stiftungen haben Förderzusagen gegeben. Was Stahmer aber wirklich begeistert, ist die Bereitschaft vieler Bordenauer, sich zu beteiligen.

1000 Euro für die Prinzipalpfeifen

„Wir haben doch eben erst begonnen, Pfeifenpatenschaften anzubieten“, erzählt er, „und jetzt haben wir schon mehr als 5.000 Euro allein dadurch bekommen.“ Bei einem Spendengottesdienst habe sogar ein Besucher mit 1000 Euro für eine Patenschaft gewunken.

Patenschaften bietet der Förderkreis für alle 936 Pfeifen an. Für die größten unter ihnen, die 54 Prinzipalpfeifen, kosten Patenschaften 1000 Euro, das sanfte Flöten der kleinen Gemshorn ertönt für Paten bereits zum Preis von 50 Euro.

Orgelsommer in Planung

Selbstverständlich gehe er nicht davon aus, dass die fehlenden 150.000 Euro komplett von Bordenauern gespendet werden, sagt Stahmer. Mehrere Förderanträge müssten noch beschieden werden. Er geht davon aus, dass im November positive Bescheide ins Haus flattern.

Weitere Orgel-Patenschaften seien dennoch nötig. Das sei auch einer der Gründe, weshalb sie für 2022 ein Veranstaltungsprogramm, den Orgel-Sommer, planten. Von Februar bis November 2023 soll die Orgel schweigen, dann startet hoffentlich die Restaurierung. Interessenten an Pfeifenpatenschaften können sich mit dem Bordenauer Gemeindebüro per E-Mail an kg.bordenau-poggenhagen@evlka.de in Verbindung setzen.

Von Beate Ney-Janßen