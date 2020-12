Neustadt

Eine Einzimmerwohnung für 250 Euro Kaltmiete, mit Balkonblick auf das Gymnasium oder den TSV Sportplatz: An der Wunstorfer Straße, etwas verborgen hinter einem Autohandel, entsteht derzeit ein Neubau mit 28 Wohnungen. Auf den ersten Blick eine Baustelle wie viele andere, aber mit einer Besonderheit. Es ist seit längerer Zeit das erste größere Wohnbauprojekt, das in Neustadt sozial geförderten Wohnraum in nennenswertem Umfang schafft. Wie überall in der Region sind auch in Neustadt günstige Wohnungen rar. Während an vielen Stellen die Neubaugebiete für Einfamilienhäuser wachsen, wurde zuletzt kaum mehr ein Mehrfamilienhaus gebaut, das auch für Geringverdiener geeignet ist. Weil bis 2025 ein größerer Anteil der vorhandenen Sozialwohnungen aus der Bindung fällt, benötigt die Stadt nach Berechnungen der Region bis dahin 160 zusätzliche Sozialwohnungen.

Drei Abschnitte geplant

5,60 Euro soll der Quadratmeter Miete an der Wunstorfer Straße kosten. „Verglichen mit den 10 Euro, die Wohnungen hier sonst im Neubau kosten, ist das ein starkes Argument. Jede Wohnung hat eine Küche und Balkon oder Terrasse“, sagt Peer-Oliver Pülm. Als Geschäftsführer der hannoverschen Restaura Wohnen GmbH ist er Bauherr auf dem Areal, das lange brach lag. Tatsächlich nennt der Mietspiegel 2018 für Wohnungen bis 65 Quadratmeter, die seit 1995 gebaut wurden, einen Oberwert bis 9,56 Euro pro Quadratmeter. Konkret sind in dem ersten Bauabschnitt Wohnungen zwischen 45 und 80 Quadratmeter geplant. Ein zweiter Bau soll auf der noch freien Fläche hinter dem Autohandel entstehen, 15 bis 20 Wohnungen. Deren Miete liegt allerdings höher, 7,20 Euro pro Quadratmeter sind anvisiert.

„Dieser geförderte Bau hat mit dem Klischee von sozialem Wohnungsbau nichts zu tun. Die Qualität ist genauso hoch wie ein nicht geförderter Neubau", wirbt Restaura- Geschäftsführer Peer-Oliver Plüm für den Neubau an der Wunstorfer Straße. Quelle: Visualisierung: Restaura Wohnen GmbH

Perspektivisch könnte ein dritter Abschnitt mit Eigentumswohnungen auf dem Grundstück des Autohauses dazukommen, der laut Pülm allerdings noch nicht spruchreif ist. Ein kleiner Spielplatz und etwas Grün gehören auch zum Baugebiet. „Es gibt hier eine richtige kleine Quartiersentwicklung, mit einer guten Durchmischung“, sagt Plüm. Die Rückkehrt zum sozialgeförderten Wohnungsbau ist eine Nische, die das Unternehmen Restaura seit einigen Jahren in der gesamten Region bearbeitet. Vergleichbare Projekte habe man bereits in Langenhagen, Burgdorf, Sehnde oder Hemmingen realisiert. „Durch den Druck auf den Mietwohnungsmarkt ist das Thema wieder aktuell“, so Plüm.

Schlicker: Geldsegen für die Stadtkasse

Zwischen Autohandel und dem Neubau sollen in einem zweiten Bauabschnitt weitere 15 bis 20 Wohnungen entstehen. Der Autohandel könnte perspektivisch Eigentumswohnungen weichen, deutet der Bauherr an. Quelle: Mario Moers

Die SPD-Regionsabgeordnete Christina Schlicker sieht in dem Bauprojekt einen Beleg für die Wirksamkeit der Wohnraumförderung der Region Hannover. Nimmt ein Bauherr die in Anspruch, verpflichtet er sich, die Wohnungen für einen bestimmten Zeitraum ausschließlich an Mieter mit einem Wohnberechtigungsschein (B-Schein) zu vergeben. „Von den Fördermitteln profitieren nicht nur die Investoren, auch die Stadt bekommt für jede Einheit 8500 Euro“, erklärt Schlicker. Bei 28 Wohnungen wären das fast eine Viertelmillion Euro für die Stadtkasse. Bauherr Plüm sieht weist aber auch auf die Grenzen der derzeit bestehenden Förderanreize hin. Bei den aktuellen Niedrigzinsen seien Investoren auf die Zuschüsse und die damit verbundenen Mietpreisbindungen kaum angewiesen.

Auf dieser Brache könnte ein kleiner Spielplatz entstehen, auf jeden Fall bleibt der Bereich grün. Quelle: Mario Moers

Noch sind die Wohnungen in dem Neubau nicht vergeben. Interessenten können sich aber bereits bei dem Bauherren melden unter restaura-wohnen.de. Mitte 2021 soll das Haus fertig sein.

Von Mario Moers