Repair-Café in der KGS Neustadt läuft gut an

Neustadt

Geschäftiges Treiben im Werkraum der KGS: Fast auf jeder der Werkbänke sind Gerätschaften ausgebreitet, über sie beugen sich zwei bis drei Leute und sind ins Gespräch darüber vertieft, wo wohl der Defekt liegt. Das Team vom Repair-Café Neustadt kommt schon an seinem ersten Tag gut ins Geschäft. Mit ganz unterschiedlichen Anliegen wenden sich die Kunden an die ehrenamtlichen Helfer.

Wackelkontakt an Heckenschere ist schnell behoben

Dietmar Reh zum Beispiel braucht eigentlich nur eine helfende Hand, wie er sagt. Das Kabel seiner elektrischen Heckenschere ist gebrochen, sie hat einen Wackelkontakt. Horst Cohrs vom Repair-Team hilft ihm beim Aufschrauben, Kürzen und Zusammenbau der Maschine, findet darüber hinaus im Innenleben noch ein Reservoir an Schmiermittel, das er auf das Antriebsrad verteilt. Nach nicht mal einer halben Stunde schrauben die beiden Männer das gerät wieder zusammen und der Mardorfer Reh tritt zufrieden den Heimweg an.

Flachbild-Fernseher: Interessantes Innenleben

Mit dem Flachbildfernseher, den Tanja Kordiaka in den Werkraum geschleppt hat, sind mehrere Team-Mitglieder länger beschäftigt. Er lässt sich nicht einschalten, und die Fachleute suchen den Fehler gemeinsam. Erst einmal wirft Gerd Malecha den Kompressor an, um allerhand Staub wegzupusten, der sich im Innenraum des Geräts angesammelt hat. Als er schließlich die gesamte Abdeckung entfernt hat, versammeln sich etliche Teammitglieder um den Patienten: „Sowas sieht man auch nicht alle Tage“, sagt Angelika Weber, die eigentlich zum Kaffeekochen gekommen ist, und Jessica Beer, im Hauptberuf Krankenpflegerin, legt beim Schrauben sogar Hand an. „Man kann hier eine Menge lernen“, sagt Weber erfreut.

Manches geht schnell, anderes braucht Zeit

Auch die Kunden nehmen neue Fertigkeiten mit. Schneidermeisterin Ingeborg Ostendorp hat mit einer Kundin geübt, den Faden richtig in ihre Nähmaschine einzufädeln – schon war der scheinbare Defekt behoben. Inzwischen haben die Elektrokenner den Fernseher in Augenschein genommen und eine Reihe kaputter Kondensatoren gefunden. Michael Höft schreibt sich die Seriennummern auf. „Die kosten nur ein paar Cent pro Stück.“ Kundin Kordiaka freut sich, will zur Öffnungszeit im nächsten Monat wiederkommen.

Nächster Termin: Dienstag, 1. Oktober

Das Repair Café des Freiwilligen-Zentrums Neustadt öffnet immer am ersten Dienstag des Monats, von 17 bis 19 Uhr, im Werkraum der KGS, zugänglich am besten über den Eingang West vom großen Weg aus. Nächster Termin ist Dienstag, 1. Oktober.

Lesen Sie auch:

Von Kathrin Götze