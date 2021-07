Neustadt

Pech im Unglück? Gleich zwei Transporter des Abfallentsorgers Remondis sind auf der Montags-Tour am 5. Juli ausgefallen. Insbesondere im Bereich Neustadt-Süd sind deshalb in etlichen Straßen die gelben Säcke liegen geblieben. Die Abfuhr werde aber gleich am Dienstagmorgen als erste nachgeholt, versichert Schlutter.

Von Kathrin Götze