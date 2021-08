Neustadt

Regiobus schließt am Donnerstag, 9. September, seine Servicestelle am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Neustadt. Dies geschehe im Rahmen der Zentralisierung von Serviceaufgaben, erklärt das Unternehmen. In Zukunft sollen Nutzer das gesamte Fahrkartensortiment des Großraum-Verkehr Hannover (GVH) im Reisezentrum der Deutschen Bahn (DB) im Bahnhofsgebäude bekommen. Dies soll auch für GVH-Kundenkarten gelten.

Kunden finden die Schließung schlecht

„Das halte ich für eine schlechte Entwicklung“, sagt eine Frau, die öfter mit Bus und Bahn unterwegs ist. Sie findet die gesonderte Servicestelle praktisch. Nach ihrer Erfahrung habe man im Reisezentrum mit viel längeren Wartezeiten zu rechnen, zum Beispiel wenn nur schnell eine Fahrkarte entwertet werden muss. „Es passiert schon mal, dass alle Automaten nicht funktionieren“, berichtet sie aus eigener Erfahrung. „Kunden im Reisezentrum benötigen natürlich eine vernünftige Beratung. Ich kann dann aber oftmals nicht so lange warten, weil mein Zug gleich fährt“, sagt sie.

Ebenfalls zum Servicepunkt gehört eine öffentliche Toilette – die soll erhalten bleiben. Den Schlüssel konnten Gäste bislang beim Personal hinter der Glasscheibe erbitten. „In Zukunft soll das beim Kiosk auf dem ZOB-Gelände möglich sein“, sagt Sprecher Tolga Otkun.

Die Stadt habe die Information über die Aufgabe des Servicepunktes bereits vor rund zwei Wochen erhalten, sagt Sprecherin Nadine Schley. „Wir bedauern diesen Schritt, freuen uns aber, dass die Dienstleistungen vom Reisezentrum übernommen werden“, sagt sie.

Längere Öffnungszeiten

Laut Regiobus bietet das Reisezentrum im Bahnhof längere Öffnungszeiten als die Servicestelle dies bislang tat: montags bis freitags von 8 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 13 Uhr. Einen weiteren Service bietet die Regiobus dieser Tage testweise wieder auf vielen Linien an: Weil pandemiebedingt die meisten Busse im Fahrerbereich mit Schutzscheiben und bargeldlosen Bezahlsystemen ausgestattet wurden, soll die Möglichkeit zum kontaktlosen Fahrscheinkauf beim Fahrpersonal über den sogenannten Vorneeinstieg erneut etabliert werden. Ab Mitte September wolle man vom Test- in den Regelbetrieb übergehen, heißt es vom Unternehmen. „Das gesamte GVH-Fahrkartensortiment kann natürlich nach wie vor auch problemlos über die GVH-App erworben werden“, sagt Sprecherin Isabel Jäger.

Von Mirko Bartels