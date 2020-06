Neustadt

Sichtlich stolz hat Regiobus am Dienstag auf dem Betriebshof in Neustadt neue elektrische Dienstwagen vorgestellt. Das Busunternehmen will bis 2025 seine gesamte Pkw-Flotte (33 Fahrzeuge) auf Stromer umstellen. Zusätzlich werden auf allen Betriebshöfen insgesamt 16 Ladepunkte installiert. Stolz zeigten sich der Verkehrsdezernent der Region Ulf-Birger Franz und die Geschäftsführerinnen der Regiobus, Elke van Zadel und Regina Oelfke auch, weil man für die Elektrifizierung einige Fördergelder akquirieren konnte. Die Ladepunkte (200.000 Euro) werden vollständig vom Bundesumweltministerium finanziert. Die ersten fünf E-Golfs (Neupreis 30.000 Euro) bezuschusste das Bundeswirtschaftsministerium mit jeweils 3000 Euro, dazu kamen 2000 Euro Händlerrabatt.

Der Regiobus-Betriebshof in Neustadt wird demnächst um einen Parkplatz für 30 Busse erweitert. Die Fläche (im Hintergrund) ist aktuell wild bewachsen und ungenutzt. Quelle: Mario Moers

In Neustadt ist ab sofort ein E-Golf im Einsatz. Die Dienstwagen werden etwa genutzt, um Busfahrer einzusammeln, deren Dienst nicht am Stammbetriebshof endet oder für Wartungseinsätze an Haltestellen. Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst begrüßt die Umstellung. „Hier innovative Wege zu gehen, bedeutet auch eine Investition in die Zukunft der Stadt“, so Herbst.

Erweiterung kommt

Auf dem Neustädter Betriebshof von Regiobus sind aktuell rund 50 Busse stationiert. Nach einer geplanten Erweiterung werden es etwa 70 sein. Quelle: Mario Moers

Der Betriebshof in Neustadt soll schon bald um einen Parkplatz für maximal 30 Busse erweitert werden. Ein Kaufvertrag für das Gelände westlich des Regiobus-Betriebshofs an der Boschstraße soll nach Auskunft von Betriebshofleiter Boris Reschke in Kürze abgeschlossen werden. Die aktuell ungenutzte Fläche ist wild mit Bäumen bewachsen. Die Erweiterung steht im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau eines Betriebshofs in Gehrden, für den zwei bestehende Standorte in Eldagsen und Wunstorf aufgegeben werden.

Zusätzliche Arbeitsplätze

Wenn der Betriebshof in Wunstorf in voraussichtlich vier Jahren schließt, werden in Neustadt etwa 20 zusätzliche Busse und rund 30 Mitarbeiter stationiert. Aktuell beschäftigt Regiobus hier 133 Mitarbeiter, darunter Auszubildende Mechatroniker und Fachkräfte im Fahrbetrieb. Die Stationierung von E-Bussen ist in Neustadt vorerst nicht geplant. Möglicherweise könnten sie hier aber in Zukunft gewartet werden. Betriebshofleiter Boris Reschke unterstreicht die Einschätzung des Bürgermeisters, das die Regiobus-Pläne für Neustadt den Standort festigen. „Mit der neuen Fläche bekommen wir noch etwas Puffer und sind zukunftsfähig in Neustadt“.

