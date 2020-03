Reform bringt Wohngeldempfängern mehr Geld

Neustadt

Gute Nachrichten für einen großen Teil der Wohngeldempfänger in Neustadt: Zum Anfang des Jahres ist eine Wohngeldreform in Kraft getreten. Das führe bei vielen Empfängern zu einem positiven Ergebnis im Portemonnaie. In der Reform sind die sogenannten berücksichtigungsfähigen Mieten angepasst worden. „Aufgrund der neuen Rechtslage erhalten 97 Prozent aller Wohngeldempfänger mehr Geld“, sagt Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Aufgrund der veränderten Bemessungsgrundlagen habe man sämtliche Wohngeldfälle vonseiten der Verwaltung, auch ohne einen speziellen Antrag, überprüft und zum Teil neu beschieden. „Durchschnittlich erhält ein Haushalt nach der Neuberechnung 33 Prozent mehr Wohngeld“, sagt Kühling.

33 neue Anträge zum Jahresbeginn

In Stadtgebiet erhielten im Januar insgesamt 146 Haushalte Wohngeld. Allein im ersten Monat des Jahres seien 33 Neuanträge gestellt worden. Grund dafür dürfte ebenfalls das Inkrafttreten der Wohngeldreform sein vermutet die Sprecherin. „Ich freue mich, dass dieses Gesetz tatsächlich eine finanzielle Entlastung für die Bürger bedeutet“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst.

Informationen und die notwendigen Formulare rund um das Thema Wohngeld gibt es auf der städtischen Internetseite www.neustadt-a-rbge.de unter dem Stichwort „ Wohngeld“. Fragen können Mitarbeitern aus dem Fachdienst Soziales unter Telefon (05032) 84295 oder per E-Mail an wohngeld@neustadt-a-rbge.de gestellt werden.

