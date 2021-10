Neustadt/Hagen

Nach einem Streit mit den Fraktionskollegen hat sich die Hagener Ratsfrau Magdalena Itrich entschlossen, der UWG den Rücken zu kehren und sich stattdessen der SPD anzuschließen. Stein des Anstoßes war offenbar Itrichs Entscheidung, im Ortsrat Mühlenfelder Land die SPD und deren amtierenden Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster zu unterstützen. Im Gegenzug soll sie zur stellvertretenden Ortsbürgermeisterin gewählt werden.

Diese Entscheidung sei in der UWG-Ratsfraktion nicht auf Zustimmung getroffen, berichtet sie nun. „Man gab mir zu verstehen, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr erwünscht sei.“ Aus diesem Grund habe sie die Mitgliedschaft in der UWG-Fraktion und im Verein gekündigt. Ortsrats- und Stadtratsmandat wolle sie weiter ausüben, sagt Itrich. Nachdem SPD und FDP ihr eine Zusammenarbeit angeboten hätten, habe sie sich entschieden, Mitglied der SPD zu werden.

Ostermann wittert Betrug am Wähler

UWG-Fraktionssprecher Willi Ostermann ist empört. „Das ist Betrug am Wähler, Frau Itrich ist über unsere Liste gewählt worden“, sagt er. In dem Gespräch über die Ortsratskooperation hätten die anderen Fraktionsmitglieder Itrich lediglich gesagt, sie wären gern vorher über ihre Absicht benachrichtigt worden, sagt Ostermann. Itrich sieht das anders.

Die UWG arbeitet in der aktuellen Ratsperiode mit der CDU und den Grünen/Linken zusammen, will das auch ab November fortführen. Nun hat sie nur noch drei statt bisher vier Mitglieder. Rechtlich ist es den Ratsmitgliedern möglich, jederzeit in eine andere Fraktion zu wechseln.

Mit Itrich als neuem Mitglied wird die SPD nun stärkste Fraktion, hat dann 13 Vertreterinnen und Vertreter. Ob sie diese veränderte Konstellation nutzen kann, um selbst ein Mehrheitsbündnis zu schmieden, wird sich spätestens am Donnerstag, 4. November, zeigen, wenn sich der neue Rat konstituiert. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Aula der Berufsbildenden Schule, Bunsenstraße 6.

Von Kathrin Götze