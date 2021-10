Neustadt

In Kürze geht es los. Die ersten Gebäude im erweiterten Plangebiet für das neue Rathaus südlich der Marktstraße sind bereits gefallen. In Kürze rollen die Abrissbagger dann auf dem großen Parkplatz an: Ab Sonntag, 24. Oktober, steht das Areal zwischen der Sparkasse und dem Kaufhaus H&M nicht mehr als Parkfläche zur Verfügung, wie der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mitteilt.

Am Montag, 25. Oktober, beginne der Rückbau der betonierten Fläche. Denn an dieser Stelle entsteht die Tiefgarage unter dem Rathausneubau. Wer mit dem Auto in die Innenstadt möchte, müsse sein Fahrzeug künftig andernorts parken. Im Innenstadtbereich werden dann große Tafeln auf die Fahrtrichtungen zu den nächstgelegenen Parkplätzen hinweisen.

Viele Parkplätze sind noch frei

Da gibt es einige Auswahl: Aus Richtung Osten (Gewerbegebiet) kommend, können Fahrer ihre Autos beispielsweise kostenlos am Schützenplatz oder entlang der Suttorfer Straße abstellen. Wahlweise könne natürlich auch der kostenpflichtige Parkplatz „Zwischen den Brücken“, an der Löwenstatue angesteuert werden, sagt Gleue. Bisher nur wenig genutzt werde überdies der kostenpflichtige „Parkplatz am Mühlenhof“. Dieser kann über die Leinstraße angefahren werden.

Parkgebühren sinken

Die meisten bisher freien Parkplätze gibt es im Parkhaus Am Wallgraben. An üblichen Werktagen sind dort in der Regel gut der 80 markierten Parktaschen frei, wie Gleue berichtet. Selbst an Markttagen, immer freitags, wenn die Stadt voller Menschen ist, sei das Parkhaus in der Regel bei Weitem nicht ausgelastet. Die Gebühr im Parkhaus werde für die Zeit des Rathausbaus (voraussichtlich bis Ende 2023) auf einen Euro für zwei Stunden halbiert.

Wer aus Süden, also Richtung Poggenhagen, in die Innenstadt möchte, fährt an der Bahnhofskreuzung geradeaus und biegt über die Straße Rundeel zum Parkhaus ein. Wer aus Norden, Richtung Himmelreich, über die Nienburger Straße kommt, ebenfalls. Auch aus Richtung Westen über die Landwehr sei das Parkhaus gut erreichbar, wirbt Gleue. An der Bundesstraßenampel muss man dann links auf die Nienburger Straße abbiegen und von dort aus weiter ins Rundeel.

Von Kathrin Götze