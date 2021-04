Neustadt

Die Ratskooperation aus CDU, Grünen und UWG will, dass die Luca-App für die Stadt Neustadt eingeführt wird, um mehr und bessere Kontaktnachverfolgungen zu ermöglichen. Am Freitag, 9. April, starte das Projekt in allen Dienstgebäuden, teilt Stadtsprecherin Nadine Schley mit.

Seelze, Pattensen und Burgwedel nutzen Luca-App bereits

Einige Kommunen in der Region wie Seelze, Pattensen und Burgwedel haben die App bereits eingeführt. Heruntergeladen werden kann die Luca-App auf jedem gängigen Smartphone über www.luca-app.de. Sie ist kostenlos und basiert auf einem QR-Code, den Besucher beispielsweise im Rathaus scannen können. Die Daten sind verschlüsselt und können lediglich vom jeweils zuständigen Gesundheitsamt ausgelesen werden, falls es zu einem Kontakt mit einem infizierten Menschen gekommen sein sollte. Im Gegensatz zur Corona-Warn-App lässt sich über die Luca-App auch zurückverfolgen, wo der Kontakt stattgefunden hat.

Insbesondere in Modellkommunen, die Corona-Öffnungskonzepte vorbereitet haben, wird die Luca-App bislang eingesetzt- Aber auch anderweitig kann sie genutzt werden – sofern die zuständigen Gesundheitsämter darauf zugreifen. Das ist beim Gesundheitsamt der Region Hannover mittlerweile der Fall, sodass auch die Neustädter dabei sein können. Hilfreich soll die App für die Gesundheitsämter sein, um Infektionsketten nachvollziehen zu können. Zwingend notwendig ist sie, wenn eine Stadt zur Modellkommune wird – das ist Neustadt bisher noch nicht.

Politiker wollen App aktiv bewerben

„Die Menschen warten dringend auf Lösungen und Perspektiven. Deshalb wollen wir die Zeit nutzen, um die App in Neustadt rechtzeitig an den Start zu bringen“, macht der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Porscha (CDU) deutlich. Für den Fraktionsvorsitzenden Manfred Lindenmann (Grüne) ist die App ein sinnvolles Instrument, um Bürgern, Betrieben, Schulen und Kultur in Neustadt eine Perspektive in der Corona-Krise zu geben. Insbesondere, da die Pandemie noch monatelang das öffentliche und wirtschaftliche Leben einschränken werde. Willi Ostermann von der UWG will sich dafür einsetzen, dass die Stadt nicht nur selbst die App nutzt, sondern auch mit Plakatierungen, Aushängen oder anderen Mitteln aktiv Geschäftsleute auffordert, auf die App zuzugreifen.

Werben für die Luca-App will auch die Stadt Neustadt. „Natürlich empfehlen wir den Einsatz der App“, sagt Sprecherin Schley. Weitere Schritte, um noch mehr auf das Angebot aufmerksam zu machen, würden momentan ausgearbeitet. Etwas Zeit sei aber nötig, da die politischen Gremien noch zustimmen müssten.

Neustadts Wirtschaft arbeitet an App-Installation

In der Wirtschaft wird unterdessen schon agiert. Neustadts Wirtschaftsförderung hat die App bereits als Test installiert. Wirtschaftsförderer Uwe Hemens berichtet, dass er eine Rundmail an alle Geschäftsleute seines Verteilers vorbereite. Auch wenn etliche die App angesichts ihrer geschlossenen Geschäfte momentan nicht richtig zum Einsatz bringen könnten, sei es doch von Vorteil, für künftige Zeiten vorbereitet zu sein.

Von Beate Ney-Janßen