Die Kritik an der zentral auf die Landeshauptstadt ausgerichtete Impfstrategie des Region Hannover wird lauter. Mit deutlicher Mehrheit hat am Donnerstag der Rat der Stadt Neustadt beschlossen, sich gegenüber der Region für dezentrale Impfungen einzusetzen. Ein entsprechender Antrag der Kooperation von CDU, Grünen und UWG beauftragt die Verwaltung nun zu prüfen, wie Impfungen möglichst nah am jeweiligen Wohnort innerhalb Neustadts umgesetzt werden könnten. Auch die Möglichkeit, einen städtischen Fahrdienst zum Messegelände auf die Beine zu stellen, soll im Rathaus ausgelotet werden. Dieser Vorschlag stammt von der SPD.

„Ein einziges Impfzentrum in der Region für eine Fläche so groß wie das Saarland reicht nicht aus“, begründet Heinz-Jürgen Richter, der baupolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion den Antrag zum dezentralen Impfen. Er teilt damit eine Forderung, die von der CDU gerade in vielen Umlandskommunen gestellt wird. „Es ist besser, wenn die Impfung zu den Menschen kommt und nicht die Menschen zur Impfung“, so der Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion in der Regionsversammlung Bernward Schlossarek.

Hier wird bereits dezentral geimpft Die Debatte um dezentrale Impfungen in den Kommunen wird derzeit bundesweit geführt. Die konkreten Umsetzungen unterscheiden sich dabei stark. Ein Modell, wie es der Rat anregt, gibt es etwa im Harzkreis (Sachsen-Anhalt). Dort gab es ebenfalls zuerst ein Zentrales Impfzentrum in Quedlinburg, bevor man vor etwa drei Wochen auf die dezentrale Strategie umschwenkte. Nun entstehen eigene Impfzentren in einem Großteil der Gemeinden. Das Zentrale Impfzentrum regelt die Verteilung des Vakzins. Vor Ort suchen die Gemeinden unterdessen einen geeigneten Standort und bereiten den Aufbau von sogenannten Impfstraßen vor. Die Terminvergaben ist durch das jeweilige Rathaus geregelt. Landrat Thomas Balcerowski (CDU) geht davon aus, dass die Zentren im März oder April mit ausreichend Impfstoff den Betrieb aufnehmen könnten. Eine andere Lösung wird gerade im Landkreis Nordwestmecklenburg (Mecklenburg-Vorpommern) getestet. Dort ist ein Pilotprojekt gestartet, bei dem dezentral in Arztpraxen geimpft wird.

Bürgermeister Herbst befürwortet die Initiative

Bürgermeister Dominic Herbst machte deutlich, dass er ein klarer Befürworter der dezentralen Impfstrategie ist. „Ich habe mich für Neustadt auch gegenüber der Region bereits für eine dezentrale Möglichkeit eingesetzt. Bisher konnte dies aufgrund der fehlenden Impfstoffmengen und der Logistik nicht realisiert werden“, so Herbst.

Region: „An diesem Punkt sind wir nicht“

Und was hält man bei der Region von dem Neustädter Anliegen? „Solange der Impfstoff, der zur Verfügung steht, so knapp bemessen und so schwer handzuhaben ist wie das Vakzin, das im Moment verabreicht wird, sind dezentrale Impfangebote schwer abbildbar und im Übrigen seitens des Landes auch nicht gewünscht“, betont Regionssprecherin Christina Kreutz. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer etwa, müsse bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden. Vollständig ausgeschlossen seien dezentrale Impfungen allerdings nicht. „Natürlich gibt es Überlegungen, wie Impfungen vor Ort in verschiedenen Kommunen aussehen könnten. An dem Punkt sind wir aber aufgrund der beschriebenen Umstände nicht“, so Kreutz. Idealerweise ginge die Impfkampagne nach Einschätzung der Region irgendwann in die Hände der Hausärzte über, wenn ausreichend geeigneter Impfstoff zur Verfügung steht.

Derzeit ist vorgesehen, dass die Bewohner der Region Hannover, falls mobil, in dem Zentralen Impfzentrum in Hannover geimpft werden. Mobile Teams ergänzen diese Strategie im Umland. Quelle: Rainer Dröse

Iseke: „Völlig sinnlos“

Auf entschiedene Ablehnung traf das Ansinnen, die Stadt an der Vorbereitung dezentraler Impfkampagnen frühzeitig zu beteiligen, in der Ratssitzung am Donnerstag allein bei FDP-Ratsherr Thomas Iseke. „Die SPD will die Leute durch die Gegend karren, CDU, UWG und Grüne ein Impfzentrum in Neustadt. Das weckt falsche Hoffnungen“, kritisierte Iseke. Die Beschäftigung des Rats mit dem Thema sei „völlig sinnlos“, so lange nicht ausreichend Impfstoff verfügbar sei.

Mandelslohs Ortsbürgermeister Günter Hahn dagegen ist sich sicher, dass die Kompetenz diesbezüglich in der Kommune liegt, nicht bei Land und Region. „Beteiligt die Ortsbürgermeister, wir kriegen das hin“, sagt Hahn. Er gehe davon aus, dass in einer Turnhalle in Mandelsloh mithilfe des DRK-Ortsverbands die Bevölkerung der umliegenden Dörfer am Ende schneller und reibungsloser geimpft werden können als auf dem Messegelände.

Großer Druck

Ein Grund für die deutliche Kritik an der auf das Impfzentrum am Messegelände ausgerichtete Strategie dürfte auch der steigende Druck auf die Politik vor Ort sein. Mit dem Auftakt der Impfkampagne am Montag wurden die Probleme bei der Terminvergabe und dem Transport auch für Neustädter Senioren und deren Angehörige offensichtlich. „Wie antworten wir den Senioren, die uns fragen: ,Wie kommen wir dahin?‘ Es ist unsere Verantwortung, Hilfe anzubieten“, sagt Ratsherr Björn Niemeyer (CDU).

