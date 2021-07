Neustadt

In seiner ersten Präsenzsitzung seit November hat der Neustädter Rat ein Paket mit Vorhaben geschnürt, um die Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Insbesondere die Jugend hatten die Politiker dabei im Blick.

Mit freiem Eintritt in die Freibäder der Stadt sollen Kinder und Jugendliche eine kleine Entschädigung für all den Verzicht an Freizeitvergnügen in den vergangenen anderthalb Jahren bekommen. Die Mehrheitsgruppe aus CDU, UWG und Grünen hatte das auf Anregung der Grünen gemeinsam beantragt. Demnach sollen die Freibäder die unter 18-Jährigen kostenlos einlassen, aber registrieren, das Eintrittsgeld soll dann die Stadt erstatten. Die SPD brachte dazu noch den Vorschlag ein, die Stadt möge sich auch um Zuschüsse für Schwimmkurse kümmern. „Viele Eltern beklagen, dass es weiter Mangel an Kursen gibt“, sagt SPD-Fraktionssprecher Harald Baumann. „Und die DLRG hat uns signalisiert, dass sie in den Startlöchern steht.“

Unterstützung für Schwimmkurse

Bund und Land wollen Schwimmkurse fördern Quelle: Dpa

SPD-Politiker Heinz-Günter Jaster, Vorsitzender des Freibadvereins Nöpke, weiß, wie groß die Nachfrage nach Kursen ist. „Die haben uns hier richtig überrannt, es gab bestimmt 100 Anrufe“, sagt er. Die Organisatoren hätten dann nach Alter selektiert, die ersten Plätze an Kinder vergeben, die schon sechs Jahre alt sind – sie seien eigentlich im vergangenen Jahr dran gewesen. „Der erste Kurs läuft schon, ein zweiter ist geplant, dann vielleicht noch ein dritter“, sagt er. Der Rückstau sei enorm. Er hatte die Anregung zu den Schwimmkursen eingebracht, nachdem er von dem Millionenprogramm für Kinder und Jugendliche gelesen hatte, das Bund und Land auflegen wollen. „Da waren Schwimmkurse ja explizit genannt“, sagt er. Fraktionssprecher Baumann sprach von 10.000 Euro, die möglicherweise für Kurse nach Neustadt fließen könnten.

Sporthallen bleiben geöffnet

Auch die Sportvereine werden im Sommer einiges nachholen können – auf den Außenanlagen ohnehin. Auf Nachfrage des UWG-Politikers Günter Hahn, ob denn die Stadt auch ausnahmsweise während der Sommerferien ihre Sporthallen geöffnet lassen könnte, antwortete der für Infrastruktur zuständige Fachbereichsleiter Jörg Homeier ohne Zögern: „Das dürfte kein Problem sein.“

Stadt soll Förderantrag für Innenstadt stellen Per Eilantrag hat die Ratsmehrheit aus CDU, Grünen und UWG gefordert, die Stadt solle unverzüglich einen Förderantrag für das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ des Landes Niedersachsen stellen. Davon können Städte und Gemeinden profitieren, die in ihren Innenstädten starke Auswirkungen der Corona-Pandemie spüren. Städte zwischen 45.000 und 60.000 Einwohner können danach bis zu 900.000 Euro für Projekte und Konzepte ausgeben, welche die Situation verbessern helfen sollen. Die Kommune müsste mit 10 Prozent gegenfinanzieren, also selbst 90.000 Euro beisteuern. Der Rat nahm den Antrag einstimmig an. Ein Förderantrag muss bis Donnerstag, 22. Juli, eingereicht werden, die Wirtschaftsförderung soll ihn erarbeiten und dabei Stadtverwaltung, GfW, Stadtmarketingverein und Politik eng einbinden.

Fördergeld für hochwertige Luftfilteranlagen

Komplizierter gestaltet sich jedoch die Versorgung von Schulen und Kindertagesstätten mit Luftfiltergeräten. Die Mehrheitsgruppe hatte angemahnt, die Stadt möge ein Förderprogramm des Bundes nutzen, mit dem Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren mit Filteranlagen versorgt werden sollen. Diese Altersgruppe wird nach Stand der Dinge in absehbarer Zeit nicht systematisch geimpft.

In dem Förderprogramm sind hochwertige Gebäude-Luftfiltersysteme gemeint, keine kleinen Geräte, die in der Ecke stehen. Eine nachhaltige Investition sei es also, die die Stadt dann schultere, sagt Homeier, auch energetisch könnten die Anlagen sich günstig auswirken. Man müsse noch sortieren und dann für jedes der möglicherweise betroffenen 28 Gebäude einen eigenen Förderantrag stellen. „Die Umsetzung könnte dann bis 2022 oder 2023 dauern.“ Die Kosten lägen um 3 Millionen Euro, bei 80 Prozent Förderung müsse die Stadt noch 600.000 Euro tragen.

Erstmals wieder fast vollzählig: Der Rat tagte am Donnerstag im gut belüfteten Feuerwehrsitzungssaal. Quelle: Kathrin Götze

Ratsvorsitzender mahnt: „Corona ist noch nicht vorbei“

Der Rat tagte am Donnerstag im großen Besprechungsraum im neuen Feuerwehrzentrum, dieser ist bereits mit einer solchen Anlage bestückt. Dennoch mahnte der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann (CDU), auch angesichts der minimalen Inzidenzzahlen, nicht unvorsichtig zu werden. Man habe die Präsenzsitzung auch deswegen gewagt, weil viele Ratsmitglieder bereits geimpft sind. Aber: „Corona ist noch nicht vorbei“, sagte Wesemann.

Von Kathrin Götze