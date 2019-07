Neustadt

In Neustadt fehlen derzeit rund 200 Kita-Plätze für das neue Kita-Jahr, das im August beginnt. Ein Ausbau der Kapazitäten ist vorgesehen. Am Donnerstag, 4. Juli, will der Rat darüber entscheiden, ob in Mardorf oder Schneeren erweitert wird.

Die Standortfrage wird entschieden

Abgestimmt wird unter anderem über den Initiativantrag des Ortsrates Schneeren, der eine Erweiterung der Kita im Ort fordert. Doch auch der Ortsrat Mardorf möchte sein Platzangebot erweitern und hat ebenfalls einen Antrag eingereicht. Die Stadtverwaltung will die Schneerener Kita nicht ausbauen. Sie schlägt eine Containerlösung für Mardorf vor. Dort sollen dann auch die Schneerener Kinder untergebracht werden. Das hat auch einen finanziellen Hintergrund: 200.000 Euro würde der Bau eines Containers in Mardorf voraussichtlich kosten. In Schneeren würden für einen ähnlichen Bau samt Bewegungsraum etwa 350.000 Euro fällig. Ein solcher Raum ist ab zwei Gruppen obligatorisch. In Mardorf existiert dieser Turnraum bereits.

Eine schnelle Lösung wird es in keinem Fall geben. „Ein modularer Containerbau dauert rund sieben bis acht Monate“, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. „Wir hatten eigentlich nicht vor, die Kita in Schneeren auszubauen.“ Bei der Stadtverwaltung hält man sieben Kilometer Fahrtweg für die Schneerener für zumutbar. Zudem würden sich aufgrund des teureren Ausbaus in Schneeren andere Bauprojekte wie das Feuerwehrhaus in Dudensen zeitlich erheblich verzögern, erklärt Schley. Das Problem: Der Fachdienst Immobilien der Stadt ist komplett ausgelastet. „Auch wenn wir bauen würden, würden die Plätze für Schneeren frühestens ab März oder April zur Verfügung stehen.“

Nicht der einzige Neubau

Die Stadt baut, so Schley, aktuell neun Kitas aus. Dabei entsteht zusätzlicher Platz für insgesamt zwölf neue Gruppen. Am 1. August findet der Spatenstich für den Neubau der Kita in den Auengärten statt. Weitere Einrichtungen entstehen unter anderem in der Kernstadt, in Mariensee, Stöckendrebber, Mandelsloh und Eilvese.

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung stehen außerdem zwei Anträge der SPD-Fraktion. Sie will die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) ersatzlos aufheben. Zudem hat sie bei der Region Hannover einen Eilantrag zur Erhöhung der Trinkwasserfördermenge im Wasserwerk Schneeren zur Vermischung mit dem Wasser des Wasserwerks Hagen eingereicht und möchte eine Entscheidung des Rates dazu haben.

Die öffentliche Sitzung, zu der Bürger willkommen sind, beginnt am Donnerstag, 4. Juli, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes an der Nienburger Straße 31.

Von Marleen Gaida