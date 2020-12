Poggenhagen

Noch bis Ende der Woche wurde an der Erneuerung des Radweges entlang der Kreisstraße 333 gearbeitet – jetzt ist erst einmal Pause. Wenn es die Witterung zulässt, soll es ab 11. Januar weitergehen und dann ohne Unterbrechung bis in den Sommer hinein. Die Fertigstellung haben die Verantwortlichen für Mai geplant, insgesamt vier Bauabschnitte gilt es bis dahin zu bewältigen. Begonnen haben die Arbeiten vor gut drei Wochen auf Höhe des ehemaligen Kubald-Firmensitzes.

Der erste Bauabschnitt der insgesamt rund 550 Meter langen Radwegstrecke zwischen Poggenhagen und Bordenau soll nun bis Freitag abgeschlossen sein. Statt buckeligem Asphalt liegt dort nun eine gepflasterte Bahn für Radler und Fußgänger, die sich mit einer Bord- und Rinnenanlage gegen die Fahrbahn abgrenzt.

Anzeige

Aus alt mach neu: Wie schlecht der Weg war, lässt sich am Übergang zur neuen Strecke gut sehen. Quelle: Mirko Bartels

Ampelanlage wird zwischenzeitlich abgebaut

Auch Autos haben bis Mitte Januar wieder freie Fahrt. „Die Landesstraße werden wir in der Pause wieder komplett freigeben“, sagt einer der Mitarbeiter der Firma Scharnhorst aus Nöpke. Während der Bauzeit regelt eine Ampelanlage den Verkehr für die offene Fahrspur, werden Radfahrer und Fußgänger am Baufeld entlang geleitet. Probleme habe es bei der Baustelle bislang keine gegeben. „Die Flächen waren ja gut vorbereitet und von Bäumen und Wurzeln befreit“, sagt er. Auch das Wetter habe in den vergangenen Wochen gut mitgespielt. „Da kommt man gut voran.“

Nächster Abschnitt könnte kniffliger werden

Kniffliger stellt sich der Mitarbeiter den nächsten Bauabschnitt vor. Für den Ausbau der Strecke sollten ursprünglich 20 Bäume gefällt werden. Aus Widerstand dagegen gründete sich die Bürgerinitiative Poggenhagener Forst. Die Protestler erreichten bei der Region, dass zumindest eine ältere Buche stehen bleibt. Vier weitere gibt es noch, weil ein Anlieger die für die Verbreiterung benötigte Fläche kostenlos zur Verfügung stellte. Der neue Weg wird nun entsprechend umgeleitet.

Der gepflasterte Radweg werde durchschnittlich 2,50 Meter breit und soll den Nutzern ausreichend Platz bieten, kündigt Regionssprecher Klaus Abelmann an. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 400.000 Euro und werden von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und der Region Hannover getragen. Während der Bauzeit wird es voraussichtlich immer wieder zu Behinderungen kommen.

Von Mirko Bartels