Mardorf/Bordenau

Die Polizei Neustadt meldet zwei Einbrüche in den Ortsteilen Mardorf und Bordenau. In Mardorf stiegen die Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in einen Hofladen ein. Gegen 4 Uhr morgens hebelten sie die Eingangstür auf, gelangten so auf die Rückseite eines außen montierten Geldautomaten. Die Täter öffneten die Rückseite, entfernten die Tresortür und stahlen das Geld. Anschließend flüchteten sie.

Sicherung verhindert Einbruch in Bordenau

Nicht erfolgreich waren Unbekannte hingegen in Bordenau. Am Mittwoch versuchten sie, in die Lagerhalle einer Gartenbaufirma am Alten Torfmoorweg einzubrechen. Um ins Innere zu gelangen, flexten sie die Halterung eines Türflügels auf. Eine zusätzliche innere Sicherung verhinderte jedoch, dass sie ins Gebäude eindrangen.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Neustadt unter Telefon (05032) 9559115 entgegen.

Von Alexander Plöger