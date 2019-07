Neustadt

Welcher Laubenbesitzer vermisst Schlüssel oder Werkzeug? Bei wem wurde möglicherweise eingebrochen? Die Polizei Neustadt hat nach Einbrüchen in Lauben in der Gartenkolonie an der Nordstraße, Ecke Nienburger Straße, Fotos von Diebesgut veröffentlicht. Die gezeigten Gegenstände, darunter mehrere Einzelschlüssel und Schlüsselbunde, wurden Anfang Juni bei einem Einbrecher gefunden. Der 31-jährige Mann war in der Nacht zu Sonntag, 9. Juni, in zwei Kleingärten an der Nordstraße eingestiegen. Alarmiert durch auffällige Geräusche hatten Zeugen gegen 2.30 Uhr die Polizei gerufen.

Nach kurzer Fahndung stellten die Beamten den Täter in der näheren Umgebung. Er trug einen Rucksack, in dem Diebesgut verstaut war. Die Polizei konnte einige Gegenstände bereits einer Parzelle zuordnen. In eine zweite wurde offenbar auch in dieser Nacht eingebrochen, allerdings nichts entwendet. Die Polizei hält es für möglich, dass das noch nicht zugeordnete Diebesgut aus weiteren Einbrüchen stammen könnte. Sie bittet deshalb um Hinweise unter Telefon (05032) 9559115.

Von Mario Moers