Neustadt

Er saß am Steuer, obwohl er kurz zuvor noch gekifft hatte. Das hat ein 22-Jähriger aus Bordenau auch zugegeben, als ihn am Sonnabend gegen 23.10 Uhr eine Streifenwagenbesatzung auf der Mecklenhorster Straße in einem VW Golf anhielt. Die Beamten hatten Anzeichen für einen Rausch an ihm bemerkt. Er musste zur Blutprobe und durfte nicht weiterfahren. Die Beamten fanden im Auto noch fünf Konsumeinheiten Marihuana, wie es im Bericht heißt, außerdem einige Amphetamintabletten ( Ecstasy).

Von Kathrin Götze