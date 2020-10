Neustadt

Auf der Apfelallee in Neustadt hat die Polizei am Sonnabend gegen 13.50 Uhr eine 30-jährige Frau aus dem Verkehr gezogen, die in ihrem VW Golf unterwegs war. Bei einer Kontrolle hätte sich der Verdacht ergeben, sie könnte unter dem Einfluss von Drogen stehen, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen die Fahrerin mit zur Dienststelle. Ein Urintest dort schlug auf THC an, den Wirkstoff in Cannabisprodukten wie Haschisch und Marihuana. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Die Frau musste zur Blutprobe und hat jetzt ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren vor sich.

Von Kathrin Götze