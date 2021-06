Neustadt

Zu mehreren versuchten Einbrüchen in Gebäude und Autos kam es in der Nacht von Sonnabend, 29. Mai, auf Sonntag. Die Polizei konnte die vermutlich für alle Taten in Frage kommende Person bei einem Einbruchsversuch in das Jugendhaus am Großen Weg vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen der Polizei bereits hinreichend bekannten Tatverdächtigen. Zunächst hatte er versucht, die Glastür einer Parfümerie einzuschlagen. Beim anschließenden Aufbruch von drei Pkw entwendete er darin gefundene Gegenstände. Der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Tatverdächtige führte einen Teleskopschlagstock bei sich und beleidigte und bedrohte die eingesetzten Polizeibeamten nach der Festnahme. Er muss sich nun wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Von Mario Moers