Büren/Wulfelade

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag, zwischen 0.30 und 7 Uhr, in eine Scheune an der Bürener Straße zwischen Wulfelade und Büren eingedrungen, die als Werkstatt genutzt wird. Sie durchtrennten eine Kette mit Schloss, um hinein zu gelangen.

Diebesgut findet sich am selben Tag

Die Täter entwendeten Kettensägen, Autoreifen auf Alu-Felgen, diverse Werkzeugkoffer und weitere Werkstattausstattung. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen sie ein Fahrzeug genutzt haben, meint die Polizei. Noch am Dienstag gegen 19.35 Uhr meldete sich ein Zeuge, der Autoreifen, Kettensägen und anderes Werkzeug in einem Waldstück zwischen Mariensee und Basse gefunden hatte. Die Polizei stellte fest, dass es sich um das Diebesgut aus Büren handelte. Möglicherweise hätten die Täter es dort zwischengelagert, um es später abzuholen, sagt Jens Wortmann, der stellvertretende Leiter des Kriminalermittlungsdienstes (KED).

Weitere Zeugen gesucht

Die Beamten brachten die Beute zur Dienststelle. Nun suchen sie nach Zeugen, die in der Tatzeit auf der Bürener Straße oder der Wasserstraße zwischen Mariensee und Basse ein auffälliges Fahrzeug gesehen haben. Hinweise sollten an die Polizei Neustadt gehen, Telefon (05032) 9559-115.

Von Kathrin Götze