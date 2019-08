Poggenhagen

Ein 84-jähriger Autofahrer aus Barsinghausen hat am Sonnabendvormittag bei Poggenhagen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Er erlitt bei dem Aufprall schwere Verletzungen. Die Polizei meldete dann am Nachmittag, der 84-Jährige sei in der Klinik gestorben. Kurz darauf musste die Behörde diese Meldung jedoch korrigieren. Der 84-Jährige war nicht tot, sondern lebensgefährlich verletzt.

Dass die Polizei eine Todesmeldung im Nachhinein zurücknehmen muss, ist äußerst ungewöhnlich. In diesem Fall hatte die Behörde zunächst von einer Verwechslung im Krankenhaus gesprochen. Demnach sei eine andere Person im Krankenhaus gestorben, Mitarbeiter der Klinik hätten jedoch der Polizei fälschlicherweise mitgeteilt, dass es sich bei dem Verstorbenen um den 84-Jährigen handelt.

Fehler möglicherweise auch bei der Polizei

Doch auch diese Version musste die Behörde am Sonntag überarbeiten. Inzwischen spricht die Polizei von einem bedauerlichen Kommunikationsproblem zwischen der Klinik in Neustadt und der Polizei, das intern aufgearbeitet werden müsse. Das bedeutet: Der Fehler könnte möglicherweise auch bei der Behörde entstanden sein. „Wir werden das in den nächsten Tagen noch aufarbeiten“, sagt Mirco Nowak von der Polizeidirektion Hannover. Auch beim Klinikum der Region, zu dem die Klinik in Neustadt gehört, wird versucht, den Vorfall zu klären. „Wir konnten noch nicht mit allen Beteiligten Personen, die am Sonnabend Dienst hatten sprechen“, sagt Steffen Ellerhoff vom Klinikum Region Hannover.

Fest steht, dass in jedem Fall Nachbarn des 84-Jährigen von der Polizei sowohl über das angebliche Ableben des Mannes als auch über die Falschmeldung informiert worden sind. Denn grundsätzlich veröffentlicht die Polizei keine Pressemeldung, wenn dieser Schritt nicht zuvor unternommen worden ist. Direkte Angehörige, die normalerweise bei einem solchen Vorfall von der Polizei informiert werden, hat der 84-Jährige nicht.

Der Barsinghäuser war am Sonnabendvormittag mit seinem Opel Meriva von der Straße abgekommen. Beim Aufprall gegen einen Baum hatte er schwere Verletzungen erlitten und war mit einem Rettungswagen ins Neustädter Klinikum gebracht worden.

Unfallursache unklar

Wie es zu dem Unfall kam und warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Der Senior war auf der Poggenhagener Straße in Richtung Liethe unterwegs gewesen. Kurz vor der Einmündung der Poggenhagener Straße/Ecke am Fährhaus kam er von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich nach dem Aufprall au den Baum und blieb auf dem Dach liegen.

Von Mirko Bartels/RND/ms/tm