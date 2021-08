Neustädter Land

Bei gezielten Tempokontrollen im morgendlichen Berufsverkehr hat die Polizei am Dienstagmorgen eine ganze Reihe Verstöße ahnden müssen. An der Landesstraße 191 zwischen Empede und Eilvese stoppten die Beamten einen Senior, der in seinem BMW mit 103 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs war. Er müsse sich jetzt auf 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrszentralregister Flensburg sowie einen Monat Fahrverbot einstellen, heißt es. Insgesamt ahndeten die Beamten innerhalb einer Stunde 16 Verstöße.

Unterstützung aus Hannover

Auf der Strecke zwischen Otternhagen und Scharrel, wo Tempo 70 erlaubt ist, stoppten die Beamten während einer Stunde Kontrollen fünf Autos, weil sie zu schnell unterwegs waren. Zweimal zeigte das Messgerät 101 Stundenkilometer an, beide Fahrer erwarten 80 Euro Bußgeld und je ein Punkt in Flensburg.

Bei der Überwachung bekamen die Beamten aus Neustadt Unterstützung von der Polizeiinspektion „Besondere Dienste“ aus Hannover. Bei weiteren Kontrollen in der 80er-Zone auf der Bundesstraße 6 nahe Himmelreich stellten sie weitere elf Verstöße fest. Der schnellste Fahrer war mit Tempo 107 unterwegs, ihm drohen 70 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Von Kathrin Götze