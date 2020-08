Neustadt

Mit dem Handy am Ohr wurde am Dienstag eine 37-jährige Autofahrerin auf der Wunstorfer Straße von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen die Fahrzeugführerin bereits seit mehreren Monaten ein Fahrverbot besteht. Daher muss die 37-Jährige sich nicht nur wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit bezüglich der Handynutzung am Steuer verantworten. Gegen sie wurde auch ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Frau musste ihren Weg zu Fuß fortsetzen.

Von Mario Moers