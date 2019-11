Neustadt

Nach einem Einbruch in Neustadt hat die Polizei möglicherweise die Täter ermittelt Zwischen dem 25. Oktober, 18 Uhr und dem 28. Oktober, 10 Uhr sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Lindenstraße in Neustadt eingebrochen. Sie hatten ein Fenster aufgehebelt, stahlen im Haus verschiedene Uhren. Wenige Tage später, am 31. Oktober gegen 20.15 Uhr hat sich in Hannover ein Zeuge gemeldet, der am Eichenweg im Stadtteil Bothfeld ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet hat. Es handelte sich um einen silberfarbenen Opel Zafira mit Hildesheimer Kennzeichen.

Uhr aus Neustadt wird aufgefunden

Die Polizei kontrollierte den Wagen, fand darin Handschuhe und typisches Einbruchswerkzeug. Bei weiteren Ermittlungen beschlagnahmten die Beamten eine Uhr, die aus dem Einbruch aus Neustadt stammt. Es sei nicht auszuschließen, dass die überprüften Personen auch für weitere Straftaten in Neustadt in Frage kämen, sagt Jürgen Winkler, Chef des Kriminalermittlungsdienstes (KED). Wer den silbernen Zafira mit Hildesheimer Kennzeichen in Neustadt gesehen hat, sollte sich im Kommissariat melden, Telefon (05032) 9559-115

Weitere Polizeimeldungen aus Neustadt finden Sie hier.

Von Kathrin Götze