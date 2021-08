Neustadt

33 Verstöße ahndete die Polizei am Donnerstag bei einer Kontrolle, die speziell dem Radverkehr galt. Am häufigsten angehalten wurden Radler, die entweder auf der falschen Straßenseite unterwegs waren oder unerlaubterweise durch die Fußgängerzone fuhren. Auch einige Autofahrer und ein E-Scooter-Pilot müssen mit Strafen rechnen. Die Kontrolle fand in Kooperation mit zwei Beamten der hannoverschen Fahrradstaffel statt.

„Das Team hat an drei Gefahrenpunkten kontrolliert“, sagt der Leiter des Neustädter Einsatz- und Streifendienstes, Polizeihauptkommissar Alexander Benne. In der Fußgängerzone standen die beiden radelnden Polizisten Judith Häring und Ingo Hartwig gemeinsam mit ihren Neustädter Kollegen Tabea Blei und Fabian Plenge zunächst. Dort komme es gelegentlich zu Beschwerden, weil nicht jeder den Hinweis beachte, sein Rad zu schieben, sagt Benne. An der Ecke Nienburger Straße/Theodor-Heuss-Straße sei es hingegen häufiger zu Unfällen gekommen, wenn Autofahrer ihren Mitmenschen auf zwei Rädern die Vorfahrt nehmen.

Schwerer Radunfall an der Herzog-Erich-Allee erst im Juni

An der Herzog-Erich-Allee postierte sich das Quartett schließlich, um alle jene anzuhalten, die mit dem Rad auf der falschen Straßenseite fuhren. „Gefährlich wird es an der Einfahrt zur Suttorfer Straße“, sagt Benne. Autofahrer, die von dort kämen, würden nicht mit Radfahrern von rechts rechnen. Erst im Juni sei es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

„Manche, die unsere leuchtenden Jacken und den Aufdruck ,Polizei‘ von ferne sehen, steigen noch ab“, sagt Häring. Völlig in Ordnung, Ziel erreicht, meint sie. Diese Radfahrer erinnerten sich schließlich daran, dass sie nicht korrekt gehandelt haben. Und machten es beim nächsten Mal womöglich richtig.

Keine Radstaffel in Neustadt

Die Radpolizisten Häring und Hartwig sind selber auf E-Bikes unterwegs. Manchmal müssen sie die Verfolgung aufnehmen, wenn etwa ein E-Biker mit eindeutig überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeibraust. „Die bringen es bis auf 45 Kilometer pro Stunde“, erzählt Häring. Ihre eigenen E-Bikes sind auf 25 Stundenkilometer gedrosselt. „Aber bisher haben wir jeden gefasst, den wir kriegen wollten“, fügt sie schmunzelnd hinzu.

E-Bikes waren in Neustadt diesmal nicht auffällig. Am Vormittag fiel den Beamten allerdings ein 55-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Marktstraße auf. Es stellte sich heraus, dass für das Kraftfahrzeug keine Haftpflichtversicherung vorlag. Folglich wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Frage, ob Neustadt ebenfalls eine Fahrradstaffel bekommen werde, verneint Benne. Zumindest keine, die mit E-Bikes ausgerüstet sei. Konventionelle Dienstfahrräder seien auf der Wache aber vorhanden. Nur zum Einsatz kämen sie selten.

Von Beate Ney-Janßen