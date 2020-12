Poggenhagen

Zum Sturz einer Radfahrerin am Donnerstag, 10. Dezember, auf der Wunstorfer Straße in Poggenhagen bittet die Polizei um Hinweise. Die 26-Jährige wollte gegen 7.45 Uhr links in die Stockhausenstraße einbiegen, als sie von einem Fahrzeug touchiert wurde.

Die Frau stürzte daraufhin und verletzte sich. Zwei Männer erkundigten sich nach ihrem Befinden, fuhren dann in ihrem Wagen weiter. Der Unfallhergang ist unklar, weswegen die Polizei Zeugen sucht, die sich unter Telefon (05032) 9559153 melden können.

Von Beate Ney-Janßen