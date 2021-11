Neustadt Poggenhagen: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein Rennradfahrer hat am Montagmorgen in Poggenhagen bei einem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Unfall geschah auf Höhe der Frosch-Plastik. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Gabelung Moordorfer und Wunstorfer Straße in Höhe der Frosch-Plastik kam es am Montag zu einem schweren Unfall. (Archivbild) Quelle: Kathrin Götze