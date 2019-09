Neustadt

Zum Auftakt seiner 32. Saison bittet das Kulturforum Neustadt den niederländisch-deutschen Kabarettisten Philip Simon auf die Bühne in der KGS-Mensa. In seinem neuen Programm „ Meisenhorst“ präsentiert er drastische und unterhaltsame Staatsbürgerkunde. Er zeigt, dass im Grundgesetz mehr Zündstoff steckt als kalte Progression in bundesdeutschen Köpfen.

Philosophieren mit Kant , Nietzsche und Bruce Lee

Mit den Waffen der Sprache, punktgenau und mit jeder Menge Humor, seziert Simon die bewegendsten Artikel des Grundgesetzes. Philosophisch zitiert er Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche und Bruce Lee – und gemeinsam mit ihnen ruft er zum bürgerlichen Widerstand gegen die Meisen in der eigenen Volière auf. In den Köpfen seines Publikums zeichnet Simon eine Welt, in der zum Schluss das Grundgesetz buchstäblich auf den Kopf gestellt wird und der Meisenhorst in seiner ganzen Pracht erscheint.

Zum Saisonauftakt gibt es Sekt

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 20. September, um 20 Uhr in der Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS), Leinstraße 85. Alle Gäste werden vom Team des Kulturforums zur Eröffnung der neuen Saison mit einem Glas Sekt begrüßt.

Karten für den Abend sind noch im Vorverkauf am Info-Tresen von Famila in Neustadt, Gewerbegebiet Ost, sowie in allen HAZ/NP-Ticketshops – auch online unter www.tickets.haz.de – erhältlich. Alternativ können Reservierungen für die Abendkasse per E-Mail an kartenreservierung@kulturforum-neustadt.de gesendet werden.

Von Kathrin Götze