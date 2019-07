Mardorf

Es soll wieder eine tolle Gaudi am Nordufer werden: Die Tiroler Band Pfunds-Kerle spielt am Sonnabend, 20. Juli, auf der Seebühne die derzeit an der Mardorfer Seite am Steinhuder Meer liegt. Bereits im vergangen Jahr zeigten die Künstler dem Nachbarland, dass sie für jede Menge gute Laune sorgen können un...