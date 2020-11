Auch für Auszubildende bringt das Corona-Jahr besondere Herausforderungen mit sich. So ist die Quote derjenigen, die an den Prüfungen scheitern, auffällig hoch. Beim Neustädter Ausbilderfrühstück berichteten Unternehmen, wie sie angesichts des Schulausfalls gegensteuern – etwa mithilfe von pensionierten Lehrern.