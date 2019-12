Kunst- und Kulturstiftung erinnert an Ingrid und Jacek Pawloswki

Neustadt

In Bordenau malte sie zuerst in einer Scheune, bevor sie für ihre Kunst bundesweite Anerkennung erlangte: Die 2010 gestorbene Malerin Ingrid M. Pawlowski zählt zu den bedeutendsten Künstlern der Neustädter jüngeren Geschichte. Um ihr Andenken und den Nachlass wird sich künftig eine neu gegründete Pawlowski-Kunst- und Kulturstiftung kümmern. Sie hat jüngst unter Verwaltung der Altrewa Bürgerstiftung ihre Arbeit aufgenommen. Unabhängig und gemeinnützig, soll sie an die erfolgreiche Malerin ebenso wie an ihren Mann, den Unternehmer und Designer Jacek Pawlowski (1933 -2018), erinnern. Das Paar heiratete 1966. Jacek Pawlowski unterstützte unter anderem 2011 einen Schülerwettbewerb zur Mahnmalgestaltung in Neustadt und stellte 2007 das Projekt „Senior mit Spieltrieb“ vor.

Testamentsvollstrecker Heinz-Roland Laib (von links) und Kunstwissenschaftlerin Dr. Tanja Soroka, Alfried Kostrewa, Willi Ostermann und Matthias Kostrzewa von der Altrewa Bürgerstiftung vor den Portraits von Jacek und Ingrid Pawlowski. Die Fotos schuf Nikolaj Georgiew, sie hängen bereits im Rosenkrug. Quelle: Patricia Chadde

Mitgründerin des Kunstvereins

Mit 26 Jahren zog Ingrid M. Pawlowski 1966 nach Bordenau, im Jahr darauf begann sie ihr Studium an der Kunstgewerbeschule Hannover bei Erich Wegner. Vier Jahre später präsentiert sie ihre erste Einzelausstellung im Künstlerhaus Hannover. Auch in Paris, Madrid, Rom und Venedig stellt die aufstrebende Malerin aus.

Neben ihrer eigenen Entwicklung fördert sie Künstlerkollegen und zählt 1984 zu den Mitbegründern des Kunstvereins Neustadt. „Ihr rund 300 Werke umfassender künstlerischer Nachlass soll erhalten, ihr vielschichtiges künstlerisches Schaffen erforscht werden“, berichtet Willi Ostermann, Vorsitzender der Altrewa-Bürgerstiftung. Im kommenden Jahr ist eine Gründungsveranstaltung und Ausstellung von Werken der 2010 gestorbenen Malerin im Rosenkrug geplant. Die in Hannover-Linden geborene und aufgewachsene Wahl-Bordenauerin erhielt 2004 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

"Mich beeindruckt Ingrid Pawlowskis Vielseitigkeit", sagt Dr. Tanja Soroka und zeigt ein Werk, bei dem neben Pigmenten auch unterschiedliche Erden verarbeitet sind. Quelle: Patricia Chadde

Förderung von Kunst und Kultur in Neustadt

Erste Ideen zum Umgang mit dem Erbe wurden übrigens schon zu Lebzeiten der Künstlerin angedacht. Das kinderlose Ehepaar Pawlowski stand lange in Kontakt zum Kunstsammler und Stifter Alfried Kostrewa, der in den 1970er Jahren als Pastor in Bordenau tätig war. Nach Jacek Pawlowskis Tod im März 2018 widmete sich sein Testamentsvollstrecker Heinz-Roland Laib der Umsetzung der Pläne, sie sich Kostrewa und das Ehepaar überlegt hatten.

„Neben rund 300 Kunstwerken und Skizzen von Ingrid Pawloswki zählen auch Briefe, Fotografien und Skulpturen zum Nachlass. So schrieb Ingrid Pawlowski kein Tagebuch, sondern hielt ihre Notizen in der Nacht fest. Auch ein niedriger sechsstelliger Geldbetrag ist in die Stiftung eingeflossen ist“, erläutert Matthias Kostrzewa. Er ist der Sohn von Alfried Kostrewa und zählt zum Vorstand der Altrewa-Bürgerstiftung.

Kunstwissenschaftlerin ist an Informationen interessiert

Die promovierte Kunstwissenschaftlerin Tanja Soroka hat mit der Erfassung und wissenschaftlichen Bearbeitung des künstlerischen und schriftlichen Nachlasses begonnen. Die Wissenschaftlerin freut sich über alle interessanten Informationen zum Leben und Wirken der Wahl-Bordenauer. Sie ist in der Altrewa Bürgerstiftung Neustadt am Rübenberge im Rosenkrug unter Telefon (01577) 1076154 und per E-Mail unter soroka@altrewa-art.com zu erreichen.

Willi Ostermann, Vorsitzender der Altrewa Bürgerstiftung, ist stolz und froh über die neu gegründete Pawlowski Kunst und Kulturstiftung. Hinter ihm hängt "Frau ohne Schatten". 1993 fertigte Ingrid Pawlowski diese Bühnengestaltung für die Staatsoper Hannover.. Quelle: Patricia Chadde

Von Patricia Chadde